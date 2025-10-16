바른세상병원 '연골세포 재생 및 증식용 엑소좀 분리방법' 특허 등록 완료

기사입력 2025-10-16 19:03


[스포츠조선 장종호 기자] 바른세상병원(병원장 서동원) 연골재생연구소가 출원한 '연골세포 재생 및 증식용 엑소좀 분리방법'이 최근 국내 특허 등록을 완료했다.

바른세상병원 연골재생연구소는 보건복지부·과학기술정보통신부 주관의 국책 과제인 범부처 재상의료기술개발사업을 수행하며, 무릎 관절 연골 재생치료 연구를 지속해 왔다.

그 과정에서 ▲'연골세포 재생 및 증식용 엑소좀 분리방법' ▲'혈소판풍부혈장에서 분리된 엑소좀을 유효성분으로 포함하는 관절염의 치료용 조성물' 등 2건의 발명을 특허 출원했으며, 두번째 내용은 지난 해 이미 특허 등록을 마쳤고, 이번에 나머지 한 건에 대한 등록을 완료했다.

이번 특허는 환자 본인의 혈소판풍부혈장(PRP)으로부터 분리한 엑소좀(exosome)을 이용해 손상된 연골 재생을 유도하는 치료 전략 중, 연골세포 재생 및 증식용 엑소좀의 분리방법에 관한 것이다.

연구소는 자체 개발한 독자적 분리 방법을 통해 엑소좀의 수율을 증대시켰으며, 이를 손상된 연골세포에 처리했을 때 연골세포의 증식과 회복률이 현저히 증진되는 것을 확인함으로써 이번 특허를 완성했다.

연골재생연구소 이용수 소장은 "엑소좀은 세포에서 생성되는 물질로서, 항염 및 세포재생 효과를 지녀 다양한 치료 분야에 응용되고 있다. 하지만 분리 방법이 매우 다양해 기대효과 또한 각각 다른데, 이번에 등록된 특허는 연골세포 증식 및 재생용 엑소좀을 위한 분리방법을 독자적으로 개발한 결과"라며 "엑소좀을 유효성분으로 함유하는 연골세포 재생 및 증식용 조성물로서 높은 수율과 우수한 재생 효과를 동시에 확보한 엑소좀 분리 방법이라는 점에서 향후 연골재생 치료제 개발의 핵심 기술로 활용될 것으로 기대한다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


