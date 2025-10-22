철분, 피부 콜라겐 생성을 돕는 숨은 열쇠로 주목

피부 건강을 지탱하는 가장 중요한 요소 중 하나는 단백질의 일종인 '콜라겐'이다.
콜라겐은 피부의 탄력과 수분을 유지하는 데 핵심적인 역할을 하지만, 나이가 들수록 자연스럽게 감소하게 된다. 이 때문에 많은 사람들이 콜라겐 보충제나 피부 관리 제품을 찾는다. 실제로 체내 콜라겐이 안정적으로 합성되기 위해서는 특정 영양소가 함께 작용해야 한다.
한국식품영양과학회지에 실린 "비타민 C, Silicon, 철분, Proline 및 Lysine의 처리가 피부 섬유아세포의 증식 및 Collagen Ⅰ과 Ⅲ의 발현에 미치는 효과 비교" 논문에 따르면 철분은 단순히 산소 운반에만 관여하는 영양소가 아니다. 콜라겐 단백질 발현과 세포 발현 과정에 필요한 효소들이 제대로 작동하기 위해서는 철분이 반드시 필요하다. 철분이 부족하면 피부 속에서 콜라겐 구조가 안정적으로 형성되지 못해 탄력이 떨어지거나 상처 회복이 늦어질 수 있다.
전문가들은 "건강과 피부의 근본적인 재생 능력을 끌어올리는 데 기여하는데 중요한 것은 일상 속 영양의 균형이라고 강조한다.
