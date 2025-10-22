철분, 피부 콜라겐 생성을 돕는 숨은 열쇠로 주목

기사입력 2025-10-22 16:01


피부 건강을 지탱하는 가장 중요한 요소 중 하나는 단백질의 일종인 '콜라겐'이다.

콜라겐은 피부의 탄력과 수분을 유지하는 데 핵심적인 역할을 하지만, 나이가 들수록 자연스럽게 감소하게 된다. 이 때문에 많은 사람들이 콜라겐 보충제나 피부 관리 제품을 찾는다. 실제로 체내 콜라겐이 안정적으로 합성되기 위해서는 특정 영양소가 함께 작용해야 한다.

사실 철분이 콜라겐 단백질 발현에 영향을 준다는 사실은 오래전부터 알려져 있었다. 하지만 그동안 철분은 주로 빈혈 예방과 혈액 건강 차원에서만 조명되어 왔고, 피부 건강과의 연관성은 상대적으로 주목받지 못했다. 최근 들어 피부·미용 분야에서 근본적인 관리의 중요성이 커지면서, 이 오래된 사실이 다시금 주목을 받고 있다.

한국식품영양과학회지에 실린 "비타민 C, Silicon, 철분, Proline 및 Lysine의 처리가 피부 섬유아세포의 증식 및 Collagen Ⅰ과 Ⅲ의 발현에 미치는 효과 비교" 논문에 따르면 철분은 단순히 산소 운반에만 관여하는 영양소가 아니다. 콜라겐 단백질 발현과 세포 발현 과정에 필요한 효소들이 제대로 작동하기 위해서는 철분이 반드시 필요하다. 철분이 부족하면 피부 속에서 콜라겐 구조가 안정적으로 형성되지 못해 탄력이 떨어지거나 상처 회복이 늦어질 수 있다.

전문가들은 "건강과 피부의 근본적인 재생 능력을 끌어올리는 데 기여하는데 중요한 것은 일상 속 영양의 균형이라고 강조한다.


철분, 피부 콜라겐 생성을 돕는 숨은 열쇠로 주목
【 이미지제공=헬시스】 철분은 피부 속 콜라겐 합성에 필수 성분

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

2.

충주맨, '우즈' 패러디 영상 초대박에도.."그날 수당 13000원 받았다"

3.

김광규♥김완선, 김국진♥강수지 잇는 '불청' 커플 노렸는데.."마음의 문 안 열어"

4.

김흥국, 정치판에서 팽 당했다 "필요할 때만 연락, 끝나면 아무것도 없어"[SC이슈]

5.

소방차 김태형 아내 김경란, 오늘(22일) 별세..향년 62세

연예 많이본뉴스
1.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

2.

충주맨, '우즈' 패러디 영상 초대박에도.."그날 수당 13000원 받았다"

3.

김광규♥김완선, 김국진♥강수지 잇는 '불청' 커플 노렸는데.."마음의 문 안 열어"

4.

김흥국, 정치판에서 팽 당했다 "필요할 때만 연락, 끝나면 아무것도 없어"[SC이슈]

5.

소방차 김태형 아내 김경란, 오늘(22일) 별세..향년 62세

스포츠 많이본뉴스
1.

'염갈량이 한국시리즈 보고 뽑았는데 대박' 2년간 47S 세우고 우승 마무리로 KS선다. "2년전엔 아무것도 모르고 던졌는데..."[잠실 인터뷰]

2.

'팀홈런 꼴찌' 갈증 풀어줄까? 20세 신형 대포, 부산의 '가을' 달군다 [SC포커스]

3.

英 독점! '쏘니처럼 10년 못 채워' 잘가 살라! 이젠 안 잡아…"구단과의 결별 예상보다 빨라"

4.

사고의 연속→FA 대굴욕→화제의 결혼→가을 대폭발...이래서 결혼을 잘 해야 하는구나 [PO 현장]

5.

'정우주vs원태인' P04 정면충돌, 한화-삼성전 프로토 마감 임박!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.