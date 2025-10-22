우리투자증권, 신규 고객 대상 신개념 앱테크 이벤트 실시

우리투자증권이 새로운 '우리WON MTS' 출시를 기념해, 게임 방식의 재미있는 투자 경험을 통해 자산형성을 즐길 수 있는 '로켓 쏘고, 하락장 피하라!' 앱테크 이벤트를 실시한다.
신규 거래 고객 대상 이벤트인 '우투 더 문' 게임은 로켓으로 움직이는 게이지의 중앙을 맞혀 미국 소수점 주식을 받는 게임이다. 올해 12월 31일까지 우리투자증권 주식계좌를 처음 개설한 고객이 해외주식 거래를 신청하면 이벤트에 참여할 수 있다. 획득한 주식은 계좌개설 등 혜택 지급조건 만족 후 지급예정일에 고객 계좌로 지급되며, 꾸준히 참여할수록 실질적인 자산이 쌓이는 '리워드형 앱테크 투자 경험'을 제공한다.
게임 난이도는 저·중·고 3단계로 구성되어 있으며, 난이도가 올라갈수록 보상이 큰 '하이리스크 하이리턴'형으로 긴장감과 몰입도를 극대화했다. 참여자는 최종 합산 리워드에 따라 최소 1만7천 원에서 최대 4만4천 원 상당의 미국 소수점 주식을 받을 수 있다.
기존 고객을 위한 '하락장 피하기' 미니게임도 올해 11월 30일까지 함께 진행된다. 주가 상승을 나타내는 빨간 양봉은 획득하고 하락을 나타내는 파란 음봉은 피하는 방식으로 간단하게 플레이할 수 있다. New '우리WON MTS'를 통해 보유계좌에 해외주식 거래를 신청하면 게임 성공 고객 선착순 1만 명에게 1달러 상당의 미국 소수점 주식이 랜덤 지급된다.
투자자는 금융투자상품에 대하여 우리투자증권으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 금융투자상품은 자산가치 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실 발생 및 그 손실은 투자자에게 귀속된다는 점을 확인해야 한다.
|