HDC현대산업개발, 시스템 고도화···차세대 디지털 건설 환경 구축

HDC현대산업개발은 기술 융합을 통해 변화하는 산업 환경에 대응하며, 현장 관리 방식을 체계적으로 발전시켜 나가고 있다. 특히 드론 기술을 안전 관리와 공정 관리 전반에 적용하고, 다양한 협력체계 구축을 통해 지속적인 시스템 고도화를 추진하고 있다.
최근에는 스마트 건설 환경 구축의 일환으로 메이사와 클라우드 기반의 드론 플랫폼 도입을 위한 업무협약을 체결했다. HDC현대산업개발은 드론을 활용한 현장 관리 체계도 전국의 모든 현장에 확대 적용할 예정이다. 이 경우 드론을 활용한 섬세한 촬영과 영상 분석이 가능해져 착공부터 준공까지 현장 기록과 원가관리의 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다. 또한 드론을 활용하게 되면 대규모 현장의 사각지대 모니터링이 수시로 가능해져 안전 관리 측면에서도 활용성이 높을 것으로 예상된다. 또한 드론과 BIM을 연계해 공정과 원가를 효율적으로 관리하는 솔루션, 드론 영상 분석을 활용한 골조 검측 기술 등도 추진 중이다.
HDC현대산업개발은 안전 관리 사각지대를 없애기 위해 2022년부터 CCTV 통합관제센터를 운영하고 있다. CCTV통합관제센터 기능이 확대되면 지상·지하층을 포함한 전 현장 사각지대에서 발생할 수 있는 위험 요인을 수시로 관찰할 수 있게 된다. 특히, 근로자들의 안전상태를 조기에 파악하고 관리할 수 있어 신속한 대응체계를 구축할 수 있고 실질적인 안전사고 재발 방지도 가능해진다. 이를 위해 HDC현대산업개발은 기술을 구현할 수 있는 관련 기업과 협업해 AI CCTV 활용방안에 대해 검토 중이다.
현장 관리 시스템 고도화뿐만 아니라 안전관리자의 안전의식을 고취하기 위한 노력도 진행 중이다. HDC현대산업개발은 지난여름 안전·보건 관리자의 역량 향상을 위해 자기 주도 학습 시스템도 새롭게 구축했다. 기존에 일회성으로 진행되던 사내외 강사를 통한 교육에서 벗어나 상시 변경되는 안전 기준을 효과적으로 접하며, 온라인 시험을 통해 표준 역량 이상을 지닌 다수의 안전·보건관리자를 배양할 수 있도록 한다는 것이다. 특히 회사의 안전·보건관리자의 역량을 높이기 위해 자기주도 학습 시스템을 확산하기 위한 노력 중이다.
HDC현대산업개발은 안전·보건관리자의 역량 강화에 더해 현장 내 모든 근로자의 안전 인식 개선을 위한 노력도 이어가고 있다. 최근에는 노동조합과 함께 이문 아이파크 자이, 강변역 센트럴 아이파크 현장에서 합동 안전 점검을 시행했다. 산업재해 예방 정책 기조에 맞춰 기존의 정기적인 경영진 현장 점검을 강화하는 차원에서 노사가 함께 중대재해 예방을 위해 단결해 나간다는 의미다. 또한 하반기 중 전 현장에 근로자 보호와 안전 문화 정착을 위한 컨설팅을 기획해 현장 안전 관리 체계를 한층 강화할 예정이다.
|