유전자 검사로 치매 발병 위험 예측…국내 연구진, 한국인에 최적화된 '다…

알츠하이머병은 수많은 유전자 변이가 복합적으로 작용해 발병 예측이 어렵다.
미국 알츠하이머 협회 공식 학술지 '알츠하이머와 치매'(Alzheimer's & Dementia) 최근호에 실린 김희진·원홍희 삼성서울병원 교수, 서진수 연세대학교 교수 연구팀의 연구결과다.
연구팀은 2022년 미국의학협회 학술지 'JAMA 네트워크 오픈'(JAMA Network Open)에 발표한 다유전자 위험 점수(PRS)를 바탕으로 국내 환자 1600여명의 자료를 분석해 한국인에게 최적화된 새 점수 체계를 만들었다. 유전 변이 정보를 조합해 치매 위험을 예측할 수 있는 '최적 다유전자 위험 점수'(optPRS)를 개발하고 오가노이드(인공장기)를 통해 병리 현상을 검증했다.
연구진은 이와 관련된 기술의 국내 특허 2건을 등록하고 미국과 유럽에서도 출원을 마친 뒤 등록 절차를 진행 중이다.
원홍희 삼성서울병원 교수는 "이번에 개발한 점수는 한국인과 중국인 자료 모두에서 그 성능이 검증됐다"며 "유전적 고위험군을 선별하는 데 유용해 향후 활용 가치가 높다"고 전했다.
