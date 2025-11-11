불륜남 '그곳' 자른 여성 "다른 여자와 못 놀게 하려고"

|
[스포츠조선 장종호 기자] 인도네시아에서 20대 여성이 불륜 관계에 있던 30대 남성의 성기를 절단하는 사건이 벌어졌다.
사실 카르실란은 같은 해 말 다른 여성과 결혼한 후에도 윈디와의 관계를 지속했다.
그녀는 그의 결혼 사실을 알고 있었지만, 매주 약 20만 루피아(약 2만원)를 생활비로 받는 조건으로 관계를 유지했다.
지난달 19일 밤 윈디는 카르실란을 유인해 성관계를 가진 뒤, 약 30분이 지났을 때 가방에서 꺼낸 커터칼로 그의 성기를 절단했다. 비명을 지르며 거리로 도망친 카르실란은 인근 주민들의 도움으로 병원에 이송됐고, 의료진은 절단된 성기를 재접합하는 데 성공했다.
범행 후 집으로 돌아간 윈디는 이틀 후 경찰에 체포됐다.
그녀는 기자회견에서 "조금의 후회는 있지만, 대체로 만족한다"며 "그는 나와 아내 외에도 다른 여성들과 관계를 맺었다. 이로 인해 배신감과 분노가 컸다"고 주장했다. 또한 "주요부위를 다치게 해서 그가 더 이상 다른 여자와 놀지 못하도록 하고 싶었다"고 덧붙였다.
현지 형법에 따르면, 중상해를 유발한 계획적 폭행은 최대 7년의 징역형에 처해질 수 있다.
윈디의 어머니는 딸이 평소 착하고 친절한 성격이라며 선처를 호소했고, 윈디가 8세 자녀를 양육 중이라는 점을 들어 형 집행을 유예해 달라고 요청했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com