불륜남 '그곳' 자른 여성 "다른 여자와 못 놀게 하려고"

[스포츠조선 장종호 기자] 인도네시아에서 20대 여성이 불륜 관계에 있던 30대 남성의 성기를 절단하는 사건이 벌어졌다.

트리뷴뉴스 등 현지 매체들에 따르면 인도네시아 수마트라섬 반다르람풍 경찰은 최근 28세 여성 윈디 신티아를 상해혐의로 체포했다.

그녀는 2019년 초부터 연인 관계였던 카르실란 우타미(32)의 성기를 절단한 것으로 밝혀졌다.

사실 카르실란은 같은 해 말 다른 여성과 결혼한 후에도 윈디와의 관계를 지속했다.

그녀는 그의 결혼 사실을 알고 있었지만, 매주 약 20만 루피아(약 2만원)를 생활비로 받는 조건으로 관계를 유지했다.

하지만 시간이 지나며 금전적 지원이 줄어들었고, 카르실란이 아내에게 새 오토바이를 선물한 사실이 SNS를 통해 알려지자 윈디는 극심한 질투심을 느꼈다. 이에 그녀는 1주일간 범행을 계획한 것으로 전해졌다.

지난달 19일 밤 윈디는 카르실란을 유인해 성관계를 가진 뒤, 약 30분이 지났을 때 가방에서 꺼낸 커터칼로 그의 성기를 절단했다. 비명을 지르며 거리로 도망친 카르실란은 인근 주민들의 도움으로 병원에 이송됐고, 의료진은 절단된 성기를 재접합하는 데 성공했다.

범행 후 집으로 돌아간 윈디는 이틀 후 경찰에 체포됐다.


그녀는 기자회견에서 "조금의 후회는 있지만, 대체로 만족한다"며 "그는 나와 아내 외에도 다른 여성들과 관계를 맺었다. 이로 인해 배신감과 분노가 컸다"고 주장했다. 또한 "주요부위를 다치게 해서 그가 더 이상 다른 여자와 놀지 못하도록 하고 싶었다"고 덧붙였다.

현지 형법에 따르면, 중상해를 유발한 계획적 폭행은 최대 7년의 징역형에 처해질 수 있다.

윈디의 어머니는 딸이 평소 착하고 친절한 성격이라며 선처를 호소했고, 윈디가 8세 자녀를 양육 중이라는 점을 들어 형 집행을 유예해 달라고 요청했다.
