세상이 '빙글빙글', 다양한 어지럼증 원인들…치명적 질환일 수도

|
[스포츠조선 장종호 기자] 갑작스럽게 세상이 빙글 도는 듯하거나 몸의 중심이 흐트러지는 느낌을 받은 적이 있다면, 단순히 피로나 빈혈로만 생각해서는 안 된다. 어지럼증은 전체 인구의 약 30%가 경험할 만큼 흔하지만, 그 원인은 매우 다양하며 경우에 따라 심각한 뇌 질환의 신호일 수도 있다.
어지럼증은 우리 몸의 균형 감각이 흐트러지면서 생기는 증상으로, 귀의 문제로 생기는 말초성 어지럼증과 뇌의 문제로 생기는 중추성 어지럼증으로 나뉜다.
인천나누리병원 뇌신경센터 이민영 과장은 "어지럼증은 하나의 질환이 아니라 여러 질환의 증상으로 나타나는 복합적 상태"라며 "특히 어지럼증이 반복되거나 구음장애, 복시, 팔다리 저림 같은 신경학적 증상을 동반한다면 단순한 귀 질환이 아니라 뇌졸중 등 중추성 원인을 반드시 의심해야 한다"고 강조했다.
말초성 어지럼증의 대표적인 질환인 이석증(양성돌발성체위성현훈)은 귀 속 평형감각을 담당하는 세반고리관과 이석기관의 문제로 발생한다. 머리 위치를 바꾸거나 누웠다 일어날 때 갑자기 주변이 도는 듯한 어지럼증이 나타나지만, 대체로 시간이 지나면서 호전된다. 전정신경염은 바이러스 감염이나 염증으로 인해 전정신경이 손상돼 발생하며, 심한 어지럼증과 구토를 유발한다. 또 다른 질환인 메니에르병은 귀 속 내림프액이 과도하게 차오르면서 발생하는데, 어지럼증과 함께 이명이나 난청이 동반되기도 한다.
반면 중추성 어지럼증은 뇌의 혈류 장애나 구조적 이상이 원인이 된다. 뇌졸중, 뇌출혈, 소뇌 병변 등이 대표적인 예로, 평형감각의 이상뿐 아니라 언어장애, 시야 흐림, 한쪽 팔다리의 마비 등 심각한 신경 증상이 함께 나타날 수 있다. 이런 경우에는 시간이 지나도 증상이 호전되지 않으며, 오히려 악화될 가능성이 높기 때문에 빠른 진단과 치료가 필수적이다.
어지럼증의 원인을 정확히 구분하기 위해서는 정밀 검사가 필요하다.
이민영 과장은 "단순히 빈혈이나 피로로 치부하기보다는 뇌 MRI나 전정기능 검사 등을 통해 원인을 명확히 확인해야 한다"고 말했다. MRI 검사는 뇌조직과 혈관의 상태를 세밀하게 확인해 뇌졸중이나 종양 등 중추성 질환을 진단하는 데 유용하다. 또한 안구의 움직임을 관찰하는 전정기능 검사는 말초성 어지럼증의 원인을 구분하는 데 도움을 준다.
이와 함께 자율신경계 이상으로 인한 기립성 어지럼증도 주의해야 한다. 갑자기 일어설 때 혈압이 떨어지거나 맥박이 급격히 변하면 뇌로 가는 혈류가 일시적으로 감소해 어지럼증이 발생할 수 있다. 자율신경검사를 통해 혈압과 심박수 변화를 측정하면 원인 파악이 가능하다.
일상 속에서 어지럼증은 일시적인 현상으로 지나칠 때가 많지만, 반복되거나 48시간 이상 지속된다면 반드시 전문의의 진료를 받아야 한다. 팔다리의 저림이나 언어장애, 두통이 동반된다면 더 이상 기다리지 말고 병원을 방문해야 한다.
이민영 과장은 "어지럼증은 단순 피로 증상이 아니라 신체의 균형 시스템에 이상이 생겼다는 신호일 수 있다"며 "조기에 정확한 원인을 찾아 적절히 치료하면 대부분 좋은 예후를 기대할 수 있다"고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|