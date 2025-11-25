땅스부대찌개, 얼큰한 불향 담은 '짬뽕부대찌개' 선보여

기사입력 2025-11-25 20:48


땅스부대찌개가 겨울 시즌 메누로 '짬뽕부대찌개'를 선보였다고 25일 밝혔다.

땅스부대찌개에 따르면 짬뽕부대찌개는 짬뽕의 강렬한 불향과 부대찌개의 든든한 햄 풍미를 담아낸 메뉴다. 한식과 중식의 매력을 결합한 것이 특징이다. 불맛을 살린 짬뽕 베이스에 고품질 햄과 소시지를 더해 깊고 얼큰한 국물 맛을 구현했으며, 풍부한 재료감을 장점으로 내세운다.

짬뽕부대찌개는 3인분 포장 기준으로 판매되며, 11월 30일까지 '요기요'에서 주문 시 최대 5000원 할인된 가격으로 즐길 수 있다.

땅스부대찌개 관계자는 "오랜 레시피 테스트 끝에 짬뽕 특유의 화끈한 맛과 부대찌개의 푸짐함을 동시에 즐길 수 있는 새로운 스타일의 부대찌개를 선보이게 됐다"며 "다양한 연령층이 즐길 수 있는 새로운 메뉴 개발을 지속할 것"이라며 "부대찌개의 전통을 지키면서도 고객 취향에 맞춘 맛의 확장을 위해 노력하겠다"고 밝혔다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



