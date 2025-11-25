GKL사회공헌재단, 로컬 관광기업 육성·지원 성과공유회 성료

기사입력 2025-11-25 21:41


그랜드코리아레저(GKL)와 GKL사회공헌재단이 최근 '지역관광 활성화를 위한 로컬 관광기업 육성·지원 사업 성과공유회를 성료했다고 25일 밝혔다.

GKL사회공헌재단에 따르면 지난 24일 진행된 성과공유회에서는 각 참여기업의 사업성과 발표와 평가위원들의 공정한 심사를 통해 우수기업으로 대상(주식회사 보탬플러스), 우수상(뽈레미농) 2개사가 선정됐다.

GKL사회공헌재단은 지난 5월 관광 분야 창의적인 사업 아이템을 보유한 유망기업 10개사를 선정한바 있다. 참여기업에게 사업화 지원금 3000원, 전문가 컨설팅, 맞춤형 멘토링, 역량강화 교육 등 창업에 관한 전 분야를 지원했다.

대상을 수상한 주식회사 보탬플러스는 충주 관아골을 중심으로 2040세대가 지역에서 정서적 안정과 관계회복을 경험할 수 있는 감정기반 체류형 로컬여행 프로그램을 개발하였으며 전통시장, 노포 등을 연계해 지역관광 활성화에 기여했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

우수상을 수상한 뽈레미농은 2024년 개업한 신생 기업으로 마케팅에 어려움을 겪고 있었지만, GKL사회공헌재단의 맞춤형 멘토링과 컨설팅 지원이 사업 추진에 도움을 받았다.

서철원 GKL사회공헌재단 사무국장은 "로컬 관광기업의 성장은 지역의 지속가능한 관광 생태계를 만들어가는 선순환이 된다"며 "앞으로도 지역관광 활성화에 실질적인 도움이 되는 지원을 계속해 추진하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

