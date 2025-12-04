코로나19와 RSV 더 독해졌나?…전문의들 중등도 증가 체감

|
[스포츠조선 장종호 기자] 소아청소년 전문의사들은 코로나19 및 RSV 확진 소아의 입원 필요도와 중증도 증가를 체감하고 있는 것으로 조사됐다.
중증도가 증가했다는 곳도 12.2%에 달했다. 반면에 확진자 감소를 체감한다는 곳은 2.4%에 불과했다.
더불어 독감 대유행에 이어 RSV 또한 겨울철에 접어들면서 뚜렷한 증가세를 보였다. 코로나19도 설문에 응답한 병원 대부분에서 확진자가 발생하고 있어 유행을 대비한 대책 마련이 시급했다.
최용재 대한소아청소년병원협회 회장은 "소아청소년 진료 현장에서 RSV 및 코로나19 환아에 대한 체감 변화가 입원도 및 중증도 증가하는 것은 소아 감염 대응 체계의 보강이 절실하다는 것"이라며 "전염성 소아호흡기질환 감시체계 강화, 소아 호흡기 질환 전담 진료체계 지원 강화 등의 조치가 뒤따라야 한다"고 강조했다.
최용재 회장은 "사상 유례없는 소아 독감 유행에 이어 RSV 및 코로나19도 잇따라 발병 환아가 증가하는 등 겨울철 소아 감염에 빨간불이 켜진 상황을 고려해 보호자들은 호흡기 위생 수칙 준수, 집단 환경에서의 감염예방 노력, 영유아 증상 악화 시 지연 없는 진료에 주의하고, 증상이 나타날 시 빠른 시간 안에 소아청소년 의료기관을 내원해 진료받기 바란다"고 당부했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
