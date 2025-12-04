코로나19와 RSV 더 독해졌나?…전문의들 중등도 증가 체감

기사입력 2025-12-04 09:37


코로나19와 RSV 더 독해졌나?…전문의들 중등도 증가 체감
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 소아청소년 전문의사들은 코로나19 및 RSV 확진 소아의 입원 필요도와 중증도 증가를 체감하고 있는 것으로 조사됐다.

대한소아청소년병원협회(회장 최용재 의정부 튼튼어린이병원장)는 11월 27일부터 30일까지 회원병원 120여곳을 대상으로 실시한 코로나19 및 RSV 확진 환자 조사에 응답한 41곳을 분석한 통계에서 이같이 나타났다고 밝혔다.

협회는 코로나19 확진 환자 진료 시 체감 변화를 묻는 항목에서 입원 필요도가 증가하고 있다는 비율은 전체 41.5%였다고 밝혔다. 확진 연령대 변화도 41.5%에 달했다. 이는 확진 연령대가 주로 영유아에서 학령기까지 넓어지고있다는 것을 의미하는 것이다.

중증도가 증가했다는 곳도 12.2%에 달했다. 반면에 확진자 감소를 체감한다는 곳은 2.4%에 불과했다.

RSV 확진 환자 진료시 체감 변화 역시 입원 필요 증가가 61%나 됐다. 중증도 증가 또한 24.4%였다.

연령군 변화는 7.3%로 비교적 큰 변화는 없었다.

더불어 독감 대유행에 이어 RSV 또한 겨울철에 접어들면서 뚜렷한 증가세를 보였다. 코로나19도 설문에 응답한 병원 대부분에서 확진자가 발생하고 있어 유행을 대비한 대책 마련이 시급했다.

최용재 대한소아청소년병원협회 회장은 "소아청소년 진료 현장에서 RSV 및 코로나19 환아에 대한 체감 변화가 입원도 및 중증도 증가하는 것은 소아 감염 대응 체계의 보강이 절실하다는 것"이라며 "전염성 소아호흡기질환 감시체계 강화, 소아 호흡기 질환 전담 진료체계 지원 강화 등의 조치가 뒤따라야 한다"고 강조했다.

최용재 회장은 "사상 유례없는 소아 독감 유행에 이어 RSV 및 코로나19도 잇따라 발병 환아가 증가하는 등 겨울철 소아 감염에 빨간불이 켜진 상황을 고려해 보호자들은 호흡기 위생 수칙 준수, 집단 환경에서의 감염예방 노력, 영유아 증상 악화 시 지연 없는 진료에 주의하고, 증상이 나타날 시 빠른 시간 안에 소아청소년 의료기관을 내원해 진료받기 바란다"고 당부했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


최용재 대한소아청소년병원협회 회장

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.