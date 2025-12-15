건강한 프리미엄 차 원료로 만든 '티 오마카세'…티젠, 프리미엄 디저트 …

다양한 코스와 디저트, 티와 어울리는 페어링 음식 등이 관련 제품들 역시 건강과 힐링을 겸비한 라이프스타일 아이템으로 급부상하고 있다.
이러한 트렌드에 발맞춰 ㈜티젠이 프리미엄 차 원료로 맛을 낸 저당 티 스낵 컬렉션 '티 오마카세'를 선보였다. 티(tea) 베이스의 건강한 저당 스낵으로 티젠의 티(tea)마스터가 세계 유수 산지에 재배한 호지차, 말차, 얼그레이, 우롱차 등 프리미엄 차 원료의 맛을 최적의 비율로 블렌딩해 차 고유의 깊은 풍미를 구현했다.
스낵 종류는 크게 3가지로 먼저 깊은 차의 풍미를 즐길 수 있는 무당 프리미엄 티 와플, 4겹 바삭 웨이퍼 사이에 진한 차 향을 담은 무당 티 웨하스, 차와 대파크림치즈와 어니언 풍미가 어우러진 저당 티 베이글칩이다. 스낵별로 맛도 다양해 와플은 말차와 얼그레이 아몬드 맛이 있고 웨하스는 말차, 얼그레이, 호지차 맛이 있다. 베이글칩은 말차 대파크림치즈, 호지차 어니언, 우롱차 치즈 맛이 있다.
겨울철 인기 많은 티젠 차 제품과 함께 하면 더욱 좋다. 균형 잡힌 단짠 조합을 원한다면 티젠 프리미엄 꿀차 3종과 베이글칩을, 깔끔하고 쌉싸름한 풍미를 즐기고 싶다면 티젠 얼그레이 홍차 티백과 얼그레이 웨하스나 얼그레이 아몬트 와플을, 구수한 풍미를 느끼고 싶다면 호지차 웨하스와 티젠 브이핏 호박팥차가 추천된다.
한편 이번 신제품 8종은 홈플러스 전국 매장에서 선출시된다. 웨하스와 와플은 18일, 베이글칩은 25일 출시하며 론칭 기념으로 2개 구매시 40% 할인 혜택을 제공한다.
티젠 관계자는 "차를 베이스로 한 스낵 구성은 차의 맛과 향을 식재료에 직접 녹여내며 티 오마카세의 정체성을 가장 선명하게 드러내는 최신 트렌드"라며, "티젠이 선보인 다양한 티 오마카세 스낵으로 집에서도 건강과 힐링의 미식 타임을 즐겨보길 바란다"고 밝혔다. 김소형기자 compact@sportschosun.com