건강한 프리미엄 차 원료로 만든 '티 오마카세'…티젠, 프리미엄 디저트 셀렉션 선보여

기사입력 2025-12-15 11:58


건강한 프리미엄 차 원료로 만든 '티 오마카세'…티젠, 프리미엄 디저트 …

차(Tea)를 테마로 한 티 오마카세가 '스몰 럭셔리' 경험으로 인기를 끌고 있다.

다양한 코스와 디저트, 티와 어울리는 페어링 음식 등이 관련 제품들 역시 건강과 힐링을 겸비한 라이프스타일 아이템으로 급부상하고 있다.

이러한 트렌드에 발맞춰 ㈜티젠이 프리미엄 차 원료로 맛을 낸 저당 티 스낵 컬렉션 '티 오마카세'를 선보였다. 티(tea) 베이스의 건강한 저당 스낵으로 티젠의 티(tea)마스터가 세계 유수 산지에 재배한 호지차, 말차, 얼그레이, 우롱차 등 프리미엄 차 원료의 맛을 최적의 비율로 블렌딩해 차 고유의 깊은 풍미를 구현했다.

스낵 종류는 크게 3가지로 먼저 깊은 차의 풍미를 즐길 수 있는 무당 프리미엄 티 와플, 4겹 바삭 웨이퍼 사이에 진한 차 향을 담은 무당 티 웨하스, 차와 대파크림치즈와 어니언 풍미가 어우러진 저당 티 베이글칩이다. 스낵별로 맛도 다양해 와플은 말차와 얼그레이 아몬드 맛이 있고 웨하스는 말차, 얼그레이, 호지차 맛이 있다. 베이글칩은 말차 대파크림치즈, 호지차 어니언, 우롱차 치즈 맛이 있다.

겨울철 인기 많은 티젠 차 제품과 함께 하면 더욱 좋다. 균형 잡힌 단짠 조합을 원한다면 티젠 프리미엄 꿀차 3종과 베이글칩을, 깔끔하고 쌉싸름한 풍미를 즐기고 싶다면 티젠 얼그레이 홍차 티백과 얼그레이 웨하스나 얼그레이 아몬트 와플을, 구수한 풍미를 느끼고 싶다면 호지차 웨하스와 티젠 브이핏 호박팥차가 추천된다.

한편 이번 신제품 8종은 홈플러스 전국 매장에서 선출시된다. 웨하스와 와플은 18일, 베이글칩은 25일 출시하며 론칭 기념으로 2개 구매시 40% 할인 혜택을 제공한다.

티젠 관계자는 "차를 베이스로 한 스낵 구성은 차의 맛과 향을 식재료에 직접 녹여내며 티 오마카세의 정체성을 가장 선명하게 드러내는 최신 트렌드"라며, "티젠이 선보인 다양한 티 오마카세 스낵으로 집에서도 건강과 힐링의 미식 타임을 즐겨보길 바란다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'심정지 20분' 김수용 "쓰러진 후 사망 판정 받아..영안실 가다가 의식 찾았다"

2.

박나래 '링거이모', 입 열었다 "불법진료 기억 안나...의사·간호사 아니다"

3.

'이나영♥' 원빈, 15년째 활동 없는데.."잘 지내고 있다" 친조카가 밝힌 근황

4.

성유리, 훈남 교수父 근황 공개..여전한 영화배우 비주얼 '깜짝'

5.

추신수♥하원미, 에펠탑 아래 진한 키스..위·아래·옆, 각도도 다양

연예 많이본뉴스
1.

'심정지 20분' 김수용 "쓰러진 후 사망 판정 받아..영안실 가다가 의식 찾았다"

2.

박나래 '링거이모', 입 열었다 "불법진료 기억 안나...의사·간호사 아니다"

3.

'이나영♥' 원빈, 15년째 활동 없는데.."잘 지내고 있다" 친조카가 밝힌 근황

4.

성유리, 훈남 교수父 근황 공개..여전한 영화배우 비주얼 '깜짝'

5.

추신수♥하원미, 에펠탑 아래 진한 키스..위·아래·옆, 각도도 다양

스포츠 많이본뉴스
1.

[분데스 리뷰]"전설 손흥민도 못 이룬 대업적" '헤더 장인' 이재성, 최강 뮌헨 적지서 노이어 뚫고 시즌 2호골 폭발…김민재와 코리안더비 2-2 무

2.

"작별 타이밍 예술이야" 손흥민, '올해의 탈출상' 수상 확실시…토트넘, SON 고별식 직후 와르르 노팅엄에 0-3 치욕패

3.

'한국 떠나 1181억 잭팟' 류현진 뛰어넘는다…"최악의 선발투수" 혹평 뒤집고 드라마 썼다

4.

깜짝 반전! 프랭크 감독 경질→클롭 부임…토트넘 전 구단주 강력 주장

5.

메이저도 간다던, 최정상급 선수가 어쩌다 FA 미아 위기에...A등급 문제가 아니다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.