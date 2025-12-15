"26년 설날&발렌타인데이는 싱글만남데이"...전세계 솔로 100만명 참…

"26년 설날&발렌타인데이는 싱글만남데이"...전세계 솔로 100만명 참가 '온라인 스피드데이트'

기사입력 2025-12-15 11:55


글로벌 매칭 플랫폼 커플닷넷은 전세계 싱글 100만명이 참가하는 발렌타인데이 온라인 스피드데이트를 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 발렌타인데이를 맞아 싱글들이 특별한 인연을 찾을 수 있는 기회로 마련됐다.

커플닷넷은 34년간 매치메이커 800여명의 노하우와 매칭특허 7건, 4만7천쌍의 결혼 교제 커플 데이터, 10만건 매칭 분석을 기반으로 완성됐다. 기존 매치메이커가 하루 30쌍을 매칭할 때, 전세계 인구를 모두 매칭하려면 79만년이 걸리지만, 커플닷넷은 AI 매칭으로 40억쌍의 1대1 만남을 순식간에 추천할 수 있다.

커플닷넷은 현재 한국어를 비롯해 영어, 중국어(간체/번체), 일본어로 서비스를 제공하고 있고, 전세계 150여개국에서 회원들이 가입해 있다.

발렌타인데이 100만명 온라인 스피드데이트는 전세계 솔로 누구나 참여할 수 있다. 2월 8일까지 커플닷넷에 프로필을 등록하고 나이, 직업, 종교, 지역 등 만남 조건을 설정하면 2월10일부터 16일까지 AI매칭으로 2~10명의 이성이 추천된다.


참가자는 호감 있는 상대에게 만남 신청을 하거나 받을 수 있으며, 상호 수락 시 최대 3명과 연락처가 교환된다. 참가비는 30달러로 발렌타인데이를 맞아 새로운 인연을 찾는 특별한 기회를 합리적인 비용으로 제공한다.

커플닷넷은 프로필 인증 기능을 갖추고 있어 신뢰도 높은 솔로들이 참가하며, 단순 데이트가 아닌 진지한 만남을 전제로 한다. 또 일반 데이팅앱과 달리, 참가자는 다양한 정보를 기반으로 상대를 확인할 수 있고, AI 매칭 알고리즘을 통해 맞춤형 추천을 받는다. 또한 상호 수락한 경우에만 연락처가 공유되어 안전하고 신뢰할 수 있는 만남이 보장된다.

신청기간은 2026년 2월 8일까지이며 커플닷넷 홈페이지에서 받는다.

발렌타인데이 100만명 온라인 스피드데이트는 외로운 솔로들이 믿을 만한 매칭플랫폼을 통해 의미 있는 만남을 가질 수 있는 좋은 기회로, 미국에서 미주조선일보LA(대표 이기욱)가 후원한다.

