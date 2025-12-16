KT&G, 소외계층과 따뜻한 겨울나기 '상상나눔 On-정' 전개

기사입력 2025-12-16 15:15


KT&G, 소외계층과 따뜻한 겨울나기 '상상나눔 On-정' 전개
방경만 KT&G 사장이 최근 서울 종로구 돈의동 쪽방촌을 직접 방문해 한파구호키트를 전달했다.

16일 KT&G에 따르면 15일 진행된 한파구호키드 전달은 '2025 KT&G 상상나눔 On-정(情)' 활동 일환으로 추진됐다. 한파구호키트는 KT&G 임직원들이 참여한 패킹 봉사활동을 통해 준비됐으며, 겨울 모포·목도리·간편식 등으로 구성됐다. 마련된 한파구호키트는 도움이 필요한 돈의동 쪽방촌 400세대에게 전달될 예정이다.

KT&G의 상상나눔 On-정은 연말 나눔 문화 확산을 위해 KT&G가 매년 진행 중인 사회공헌 프로그램이다. 지난 11월부터 KT&G 본사, 영업기관 및 제조공장, 그룹사가 마음을 모아 나눔행사, 봉사활동 등에 적극 동참하며 지역사회에 따뜻한 온정을 전하고 있다. 올해 KT&G는 소멸위기 지역과 기후위기 취약계층 대상 지원을 강화하며, 전국 곳곳에서 총 6만여 장의 연탄, 4만 kg의 김장 김치, 8천 kg 이상의 쌀 등을 지역 내 어려운 이웃들에게 전달할 예정이다. KT&G 상상나눔 On-정 활동에는 KT&G 임직원들의 자발적 성금으로 모은 '상상펀드'가 활용된다. '상상펀드'는 2011년 출범한 KT&G의 사회공헌기금으로 임직원들이 매월 급여의 일정 금액을 자발적으로 기부하면 회사가 동일한 금액을 더하는 '매칭 그랜트(Matching Grant)' 형태로 조성되며, 국내외 소외계층 지원과 긴급한 사회문제 해결에 활용되고 있다.

방 사장은 "KT&G는 '함께 하는 기업'이라는 경영 이념 아래 이웃들의 따뜻한 연말을 위해 지원을 이어가고 있다"며 "기업시민으로서 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

