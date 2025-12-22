경기도-경기관광공사, 지속가능 마이스 가이드라인 개발 "사업 전반에 활용 확대"

기사입력 2025-12-22 09:52


경기도-경기관광공사, 지속가능 마이스 가이드라인 개발 "사업 전반에 활…

경기도와 경기관광공사가 도내 마이스(MICE) 산업의 지속가능한 성장을 위해 '경기도 지속가능 마이스 가이드라인'을 개발해 배포한다고 22일 밝혔다. 가이드라인은 국제사회의 지속가능 발전 흐름과 국내 관광·마이스 정책 방향을 반영해 마련됐다. 환경 보호와 사회적 가치 실현, 책임 있는 거버넌스를 아우르는 경기도형 표준 지침이라는 점과 선언적 기준에 그치지 않고 실제 업무 시 바로 적용할 수 있도록 실무 중심의 체크리스트 형태로 구성했다는 게 경기관광공사의 설명이다.

가이드라인에는 친환경 행사 기획·운영, 탄소 및 폐기물 저감, 포용성과 접근성 고려, 지역사회 및 지역경제 기여, 이해관계자와의 투명한 소통 등 마이스 전 과정에서 실천 가능한 항목이 담겼다. 등록·홍보·운영 과정에서의 개인정보 보호와 정보 접근성 등 디지털 환경을 고려한 운영 기준을 포함, 주최기관·컨벤션센터(베뉴)·참가자 등 이해관계자별 역할과 실천 기준도 제시했다. 가이드라인은 도내 시·군 및 마이스 유관기관에 배포되며, 경기 마이스 누리집을 통해 확인할 수 있으며, 향후 도내 개최 마이스 행사시 가이드라인 항목 실천 여부에 따라 개최지원금 가산지급 등 인센티브 제공을 통해 도내 마이스 사업 전반에 활용을 확대하는 한편 적용 사례를 지속적으로 보완해 나갈 계획이다.

경기관광공사 관계자는 "지속가능한 마이스는 이제 선택이 아닌 필수 과제"라며, "이번 가이드라인을 통해 도와 공사는 마이스 전반의 신뢰와 책임성을 갖춘 개최 기준을 제시하고, 국제 경쟁력을 갖춘 지속가능 마이스 목적지로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

