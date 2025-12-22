KGM, K-픽업 'Q300' 출시 전 '최고품질 결의대회' 진행

기사입력 2025-12-22 10:01


KGM, K-픽업 'Q300' 출시 전 '최고품질 결의대회' 진행

KG모빌리티(KGM)이 2026년 신형 픽업 'Q300(프로젝트명)' 출시를 앞두고 최고품질 결의대회를 진행했다고 22일 밝혔다. Q300은 KGM이 정통 아웃도어 스타일로 선보이는 '무쏘 스포츠&칸' 후속 모델이다. 디젤과 가솔린 두 가지 파워트레인으로 구성해 내년 1분기 출시 예정이다.

KGM에 따르면 결의대회는 경기도 평택에 있는 KGM 본사에서 권교원 사업부문장을 비롯해 품질·생산·기술연구소 등 관련 부문 임직원 50여 명이 참석한 가운데 Q300 양산 준비 현황 공유, 결의문 낭독, 구호 제창 순으로 진행됐다. 임직원들은 Q300의 본격적인 양산을 앞두고 최고 수준의 품질을 갖춘 제품을 생산해 고객 신뢰에 보답하겠다고 다짐했고, '품질로 말한다, No.1 K-픽업 Q300'이라는 구호를 외치며 성공적인 출시를 목표로 총력을 기울일 것을 결의했다.

KGM은 선행 양산차를 활용해 출시 전까지 품질 및 R&D 관련 부문 임직원을 주축으로 실도로 주행 평가를 진행, 제조 품질에 대한 최종 완성도를 점검할 계획이다.

KGM 관계자는 "철저한 품질 관리와 일정 준수를 위해 임직원 모두가 책임감을 갖고 양산 준비에 임하고 있다"며 "완벽한 품질을 바탕으로 경쟁력 있는 제품을 선보일 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



