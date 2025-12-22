한화리조트 해운대, 스타트업 협업 '숙면 이벤트' 진행

한화호텔앤드리조트가 디지털 헬스케어 기업 '디지털뉴트리션'과 함께 투숙객의 숙면을 돕는 특별 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.
특별 이벤트는 최근 MZ 사이에서는 '슬립맥싱(Sleepmaxxing)' 트렌드가 주목받고 있는 점에 착안, 기획됐다. 슬립맥싱은 '수면(Sleep)'과 '극대화(Max)'를 합친 신조어로 수면의 질을 높이기 위한 다양한 노력을 뜻한다. 한국수면산업협회는 이런 트렌드에 맞춰 2011년 4800억원대였던 국내 수면시장 규모는 2025년 5조원대로 성장할 것으로 전망한 바 있다.
특별 이벤트는 한화리조트 해운대 테마 객실인 뮤직룸(재즈·팝·알앤비) 투숙객에게 적용된다. 사운드테라피 서비스 '사운드필(SoundPill)' 체험권과 수면 루틴용 건강기능식품 '이지레스트(7일분)'를 제공한다. 청각 기반 디지털 솔루션 사운드필은 수면 유도, 스트레스 완화, 집중력 향상 등 상황과 목적에 맞는 콘텐츠를 선택해 감상할 수 있다. 체험권은 뮤직룸 내 비치된 QR코드를 이용하면 된다.
이지레스트는 테아닌과 비타민D 성분 기반의 츄어블 제품으로 출시 후 높은 구매 만족도를 기록하며 빠르게 입소문을 탔다. 추가로 QR코드 설문을 완료한 고객에게는 이지레스트 7일분을 선착순 증정한다. 이벤트 기간은 12월 25일부터 31일까지다.
한화호텔앤드리조트 관계자는 "올해 9월 강원창조경제혁신센터 오픈이노베이션 사업을 통해 발굴한 스타트업과 디지털 헬스케어(한화리조트 해운대), AI 향기 피아노(한화리조트 평창), 미디어 아트(한화리조트 경주) 등 다양한 협업을 진행 중"이라며 "고객 경험 강화를 위해 체험 중심의 콘텐츠를 확대할 계획"이라고 말했다.