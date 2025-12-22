하이원리조트 그랜드호텔, 키캉스 고객 겨냥 패밀리룸 확대

하이원리조트 그랜드호텔이 겨울 성수기 키캉스(키즈+호캉스) 고객을 겨냥해 슈페리어 패밀리룸 8실을 확대했다. 하이원 그랜드호텔 컨벤션타워의 '슈페리어 패밀리룸'은 기존 슈페리어 타입 객실에 영유아 동반 가족 고객의 편의성을 극대화한 가족 중심의 객실타입이다.
22일 강원랜드에 따르면 하이원리조트 그랜드호텔의 '슈페리어 패밀리룸'은 유럽의 친환경마크인 오코텍스(OEKO-TEX) 인증을 받은 최고급 저상형 패밀리 침대가 마련되어 있어 최대 4인 가족이 숙면을 취할 수 있으며, 토끼의자와 곰돌이 무드등 등을 배치해 포근한 분위기를 연출한 특징이다.
패밀리룸 이용 고객들은 아기욕조 등의 유아 용품을 무료로 대여할 수 있으며, 객실이 위치한 컨벤션타워 8층에는 어린이들이 뛰놀 수 있는 놀이방 '키즈 그라운드'와 작은 도서관 '키즈 갤러리'를 이용할 수 있다.
하이원리조트는 지난해 4월 '슈페리어 패밀리룸'을 처음 선보인 데 이어, 이번달 8실을 추가로 조성해 총 12실의 패밀리 객실을 운영하며 가족 여행객과 어린이 동반 고객에게 쾌적하고 편안한 숙박 환경을 제공한다는 방침이다. 하이원리조트는 이번 그랜드호텔 슈페리어 패밀리룸 객실 추가 조성을 기념해 투숙객 선착순 88명에게 기념품을 증정하는 이벤트를 진행 중이다.
권부근 강원랜드 호텔콘도영업실장은 "가족단위 고객 누구나 편안하게 머물 수 있는 공간을 만드는데 힘쓰고 있다"며 "어린이를 동반한 가족 방문객에게 적합한 다양한 서비스와 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.