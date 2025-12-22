오리온그룹, 정기 임원인사 단행…담서원 부사장 승진

오리온그룹이 22일 2026년 정기 임원인사를 단행했다. 오리온의 올해 정기 임원인사는 어려운 대내외 환경 속에서 주요 사업분야의 경영성과를 창출한 인재를 승진시키고, 미래를 대비하기 하는데 초점이 맞춰 진행됐다. 특히 오너 일가인 담서원 전무가 부사장으로 승진을 한 게 눈길을 끈다.
오리온에 따르면 담서원 전무가 부사장으로 승진, 전략경영본부장을 맡게 된다. 전략경영본부는 산하에 신규사업팀과 해외사업팀, 경영지원팀, CSR팀을 두고 오리온그룹의 중장기 경영전략 수립과 경영진단, 기업문화개선을 담당하며 미래사업을 총괄한다. 오리온은 그룹의 지속 성장을 위해 글로벌 헤드쿼터인 한국 법인 내 전략경영본부를 신설했다. 담서원 부사장은 2021년 7월 오리온에 입사해 사업전략과 글로벌 사업 지원, 시스템 개선 등 경영 전반에 걸친 실무를 수행하며 그룹의 성장에 기여해왔다. 신사업인 바이오 분야에서도 계열사 리가켐바이오의 사내이사로서 중책을 수행하고 있다.
◇오리온 러시아 법인 박종율 대표이사
러시아 법인은 박종율 대표이사도 부사장으로 승진한다. 1994년 오리온에 입사한 박 대표는 익산공장장, 러시아 법인 생산부문장을 거쳐 2020년부터 러시아 법인 대표이사를 맡아왔다. 트베리 신공장 건설 프로젝트를 성공적으로 완수했으며, 파이?젤리?비스킷 등 제품 다변화를 통해 러시아 법인의 고성장세를 이끌었다.
◇오리온 베트남 법인 여성일 대표이사
베트남 법인은 여성일 지원본부장은 전무로 승진시키고, 대표이사로 신규 선임한다. 2018년 오리온에 입사한 여 대표는 베트남 지원본부장을 5년 간 역임하며 현지화 체제 강화와 사업 성장에 기여해 왔다.