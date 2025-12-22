오리온그룹, 정기 임원인사 단행…담서원 부사장 승진

기사입력 2025-12-22 17:28


오리온그룹, 정기 임원인사 단행…담서원 부사장 승진
◇오리온 담서원 전략경영본부장

오리온그룹이 22일 2026년 정기 임원인사를 단행했다. 오리온의 올해 정기 임원인사는 어려운 대내외 환경 속에서 주요 사업분야의 경영성과를 창출한 인재를 승진시키고, 미래를 대비하기 하는데 초점이 맞춰 진행됐다. 특히 오너 일가인 담서원 전무가 부사장으로 승진을 한 게 눈길을 끈다.

오리온에 따르면 담서원 전무가 부사장으로 승진, 전략경영본부장을 맡게 된다. 전략경영본부는 산하에 신규사업팀과 해외사업팀, 경영지원팀, CSR팀을 두고 오리온그룹의 중장기 경영전략 수립과 경영진단, 기업문화개선을 담당하며 미래사업을 총괄한다. 오리온은 그룹의 지속 성장을 위해 글로벌 헤드쿼터인 한국 법인 내 전략경영본부를 신설했다. 담서원 부사장은 2021년 7월 오리온에 입사해 사업전략과 글로벌 사업 지원, 시스템 개선 등 경영 전반에 걸친 실무를 수행하며 그룹의 성장에 기여해왔다. 신사업인 바이오 분야에서도 계열사 리가켐바이오의 사내이사로서 중책을 수행하고 있다.


오리온그룹, 정기 임원인사 단행…담서원 부사장 승진
◇오리온 러시아 법인 박종율 대표이사
러시아 법인은 박종율 대표이사도 부사장으로 승진한다. 1994년 오리온에 입사한 박 대표는 익산공장장, 러시아 법인 생산부문장을 거쳐 2020년부터 러시아 법인 대표이사를 맡아왔다. 트베리 신공장 건설 프로젝트를 성공적으로 완수했으며, 파이?젤리?비스킷 등 제품 다변화를 통해 러시아 법인의 고성장세를 이끌었다.


오리온그룹, 정기 임원인사 단행…담서원 부사장 승진
◇오리온 베트남 법인 여성일 대표이사
베트남 법인은 여성일 지원본부장은 전무로 승진시키고, 대표이사로 신규 선임한다. 2018년 오리온에 입사한 여 대표는 베트남 지원본부장을 5년 간 역임하며 현지화 체제 강화와 사업 성장에 기여해 왔다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파" ('신랑수업')

2.

조세호 '조폭 연루설' 새국면…8년 동거 개그맨 김주호 "알바생이 조폭으로 둔갑"

3.

'유방암 투병' 박미선, '공구' 논란 사과 "나도 환우로서 생각 짧았다" [전문]

4.

이상민, 정위스님 잔치국수 레시피 도용 의혹…"내용증명에도 묵묵부답"

5.

김장훈, 미르 아내 얼굴 노출 사과 "비공개인 줄 몰라, 나잇값 못해 한심" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파" ('신랑수업')

2.

조세호 '조폭 연루설' 새국면…8년 동거 개그맨 김주호 "알바생이 조폭으로 둔갑"

3.

'유방암 투병' 박미선, '공구' 논란 사과 "나도 환우로서 생각 짧았다" [전문]

4.

이상민, 정위스님 잔치국수 레시피 도용 의혹…"내용증명에도 묵묵부답"

5.

김장훈, 미르 아내 얼굴 노출 사과 "비공개인 줄 몰라, 나잇값 못해 한심" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

일본에서 방출된 투수가 3선발 가능할까? 특급 성공이면, 우승도 보인다

2.

KBO, 구단들 함께 머리 싸맨다..."현실과 동떨어진 낡은 에이전트 규정, 내년 초 손보겠다"

3.

'불법촬영→징역 1년+집행유예 2년' 황의조 한국 커리어만 못할 뿐, 잘 뛰고 있다...튀르키예서 멀쩡한 활약 '1골 1도움 폭발'

4.

송성문도 4년인데 → '열도의 자존심' 日 최고타자는 왜 고작 2년인가

5.

구자철 뺨 때렸던 리베리, 레알 선수들한테 죽을 뻔했다...카르바할 싸대기 사건 전말 공개 "라모스랑 페페가 날 죽이려고 했다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.