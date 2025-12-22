롯데GRS, 롯데월드 어드벤처에 '잇츠 월드(Eat's World)' 오…

롯데GRS가 롯데월드 어드벤처 내에 식음 매장 '잇츠 월드(Eat's World)'를 오픈했다고 22일 밝혔다.
잇츠 월드는 함박 스테이크 전문점 '두투머스'와 일본 라멘 브랜드 '무쿄쿠', 젤라또 매장 '젤씨네'를 함께 운영하는 복합 매장이다. 약 104평, 좌석수 130석의 규모로 유동인구가 높은 게 특징이다. 매장 인테리어는 퍼레이드 구간처럼 에너지와 활기가 느껴지도록 무쿄쿠의 내추럴 우드와 두투머스의 컬러 포인트 조합을 재구성하여 적용했다.
두투머스 함박에서는 합리적인 가격의 두툼한 소고기 함박 스테이크 9종을, 무쿄쿠에서는 깊은 국물 맛을 느낄 수 있는 정통 일본 라멘 및 덮밥 7종을 맛볼 수 있다. 젤씨네는 리조,귤,유자 등 인기 플레이버 젤라또 8종과 함께 쉐이크 2종?음료 4종을 구성해 선보인다.
매장 오픈을 기념해 다양한 혜택도 마련했다. 두투머스 혹은 무쿄쿠에서 5만원 이상 구매 시 코닥 디지털 카메라를 1일 대여할 수 있으며 카메라 반납 시 인화 서비스를 제공한다. 젤씨네는 감성교복, 강남교복 등 교복대여업체와 제휴해 패키지를 구성하여 젤라또와 교복 세트를 할인된 가격으로 만날 수 있다. 또 오는 31일까지 10일간 매장 방문 고객을 대상으로 1+1 쿠폰을 증정한다.
롯데GRS 관계자는 "잇츠 월드는 공항, 병원 등 다양한 다중이용시설에서 축적한 롯데GRS의 컨세션 운영 노하우를 바탕으로 방문 고객의 동선과 이용 목적에 맞춘 차별화된 F&B 서비스를 제공하는 매장"이라며 "고객의 일상과 라이프 스타일을 고려한 외식 매장 오픈을 통해 보다 즐거운 경험을 제공하며 서비스 품질 향상과 사업 확장을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.