롯데GRS, 롯데월드 어드벤처에 '잇츠 월드(Eat's World)' 오…

롯데GRS, 롯데월드 어드벤처에 '잇츠 월드(Eat's World)' 오픈

기사입력 2025-12-22 17:46


롯데GRS가 롯데월드 어드벤처 내에 식음 매장 '잇츠 월드(Eat's World)'를 오픈했다고 22일 밝혔다.

잇츠 월드는 함박 스테이크 전문점 '두투머스'와 일본 라멘 브랜드 '무쿄쿠', 젤라또 매장 '젤씨네'를 함께 운영하는 복합 매장이다. 약 104평, 좌석수 130석의 규모로 유동인구가 높은 게 특징이다. 매장 인테리어는 퍼레이드 구간처럼 에너지와 활기가 느껴지도록 무쿄쿠의 내추럴 우드와 두투머스의 컬러 포인트 조합을 재구성하여 적용했다.

두투머스 함박에서는 합리적인 가격의 두툼한 소고기 함박 스테이크 9종을, 무쿄쿠에서는 깊은 국물 맛을 느낄 수 있는 정통 일본 라멘 및 덮밥 7종을 맛볼 수 있다. 젤씨네는 리조,귤,유자 등 인기 플레이버 젤라또 8종과 함께 쉐이크 2종?음료 4종을 구성해 선보인다.

매장 오픈을 기념해 다양한 혜택도 마련했다. 두투머스 혹은 무쿄쿠에서 5만원 이상 구매 시 코닥 디지털 카메라를 1일 대여할 수 있으며 카메라 반납 시 인화 서비스를 제공한다. 젤씨네는 감성교복, 강남교복 등 교복대여업체와 제휴해 패키지를 구성하여 젤라또와 교복 세트를 할인된 가격으로 만날 수 있다. 또 오는 31일까지 10일간 매장 방문 고객을 대상으로 1+1 쿠폰을 증정한다.

롯데GRS 관계자는 "잇츠 월드는 공항, 병원 등 다양한 다중이용시설에서 축적한 롯데GRS의 컨세션 운영 노하우를 바탕으로 방문 고객의 동선과 이용 목적에 맞춘 차별화된 F&B 서비스를 제공하는 매장"이라며 "고객의 일상과 라이프 스타일을 고려한 외식 매장 오픈을 통해 보다 즐거운 경험을 제공하며 서비스 품질 향상과 사업 확장을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

