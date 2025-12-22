웨이브, 'MMA2025' 효과 톡톡…신규 유료 가입자 1.82배 '껑충…

웨이브(Wavve)가 지난 20일 OTT 독점 생중계한 'MMA2025(멜론뮤직어워드)'의 효과를 톡톡히 누렸다. 22일 웨이브에 따르면 MMA2025는 중계 당일 웨이브의 모든 콘텐츠를 통틀어 가장 많은 신규 유료 가입자를 견인하며 주간 실적 1위에 올랐다. 특히 시상식 당일인 토요일 신규 유료 가입자 수는 전주 대비 1.82배 급증한 것으로 나타났다. 트래픽 측면에서도 단 6시간의 방송 분량만으로 토요일 라이브 채널 1위에 올랐다. 특히 MMA2025 방송 시간대(16시~22시 20분) 웨이브 전체 라이브 트래픽은 전주 동기 대비 2배 이상 급증하며 최고치를 찍었다. 트래픽 추이를 보면 레드카펫에 이은 본식 1부, 2부에서 동시접속자가 급증했고 시상식 클라이막스를 장식한 마지막 3부에서 정점에 올랐다. 가장 동시접속자가 많았던 최고의 순간은 EXO 출연 시점으로 기록됐다.
흥행 배경에는 지드래곤(G-DRAGON), 박재범, 10CM, 지코, EXO, 우즈(WOODZ), 제니, 에스파(aespa), 아이브(IVE), 한로로, 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR), 라이즈(RIIZE), 플레이브(PLAVE), NCT WISH, 아일릿(ILLIT), Hearts2Hearts (하츠투하츠), KiiiKiii (키키), ALLDAY PROJECT, IDID (아이딧), 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE) 등 레전드 아티스트부터 대세 그룹까지 총출동한 초호화 라인업이 주효했던 것으로 풀이된다. 대규모 팬덤을 보유한 아티스트들의 출연이 플랫폼 이용으로 이어지는 이른바 '팬덤 이코노미'의 위력이 데이터로 증명된 셈이다.
웨이브는 팬들의 시청 경험을 극대화하기 위해 사전 행사인 레드카펫부터 본식까지 이어지는 풀타임 라이브를 제공했다. 특히 방송 직후 제공되는 '퀵VOD' 서비스는 실시간 시청을 놓치거나 재시청을 원하는 팬들의 니즈를 동시에 충족시키며 높은 만족도를 이끌어냈다.
웨이브 관계자는 "MMA2025에 이어 연말 시즌 웨이브 오리지널 시리즈 '콘크리트 마켓', 영화 '코렐라인' 등 독점 콘텐츠를 통해 새로운 시청 경험을 이어가도록 지원하겠다"고 말했다.