"영포티의 진화는 계속" 농심, 40주년 기념 신라면 골드 출시
농심이 내년 1월 2일 신라면 골드를 출시한다. 신라면 골드는 내년 40주년을 앞두고 글로벌 확대 의지를 담은 전략 제품이다.
23일 농심에 따르면 신라면 골드는 닭고기를 우려낸 진하고 감칠맛 나는 육수에, 신라면 특유의 매운맛을 더한 것이 특징이다. 강황과 큐민으로 닭 육수와 어우러지는 독특한 향을 구현했고, 여기에 청경채, 계란 플레이크, 고추맛 고명 등 풍성한 건더기로 식감을 살렸다.
농심은 지난 2023년 해외 전용 제품인 '신라면 치킨'을 출시해 영국·호주·말레이시아 등 다양한 국가에 판매하며 호응을 얻고 있는 점을 적극 반영, 검증된 신라면 치킨의 맛을 국내 소비자의 입맛에 맞춰 업그레이드했다.
신라면 골드는 2026년 신라면 40주년을 맞아, 글로벌과 로컬의 경계를 허문 '글로컬(Glocal, Global+Local)' 마케팅을 통해 신라면 브랜드 가치 강화 일환으로 출시됐다. 농심은 신라면 ?c얌, 신라면 툼바, 신라면 김치볶음면 등 맛의 영역을 넓히며 글로벌 시장 공략을 위한 변화를 끊임없이 시도하고 있다.
농심 관계자는 "신라면 골드는 전 세계인이 즐기는 닭고기 육수의 담백함에 신라면의 매운맛이 더해져, 익숙하면서도 새로운 미식 경험을 제공하는 제품"이라며 "신라면 40주년을 맞아 신라면 골드를 시작으로, 다양한 브랜드 마케팅과 프로모션으로 글로벌 K라면의 영역을 앞장서 확대해 나가겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
