BMW코리아, 밴티지 앱에서 연말 맞이 특별 이벤트 진행

BMW그룹코리아(BMW코리아)가 12월 29일까지 BMW 밴티지 앱에서 'BMW 밴티지 윈터 위시(BMW Vantage Winter Wish)' 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다. 이벤트는 크리스마스 및 연말을 맞아 고객에게 특별한 혜택을 선물하기 위해 마련됐다. BMW 밴티지는 자동차 업계 최초의 라이프스타일 플랫폼이다.
장기 미접속 고객을 위한 혜택도 있다. 최근 3개월 내 BMW 밴티지 앱 접속 이력이 없는 고객에게는 룰렛 이벤트 참여 기회가 제공된다. 해당 이벤트를 통해 BMW 밴티지 앱 내에서 현금처럼 사용 가능한 밴티지 코인을 ID당 1회, 최대 50만 코인을 증정한다. 이밖에 모든 BMW와 MINI 고객에게 BMW 그룹 최초의 라운지형 충전 공간인 'BMW 차징 허브 라운지' 방문 시 사용 가능한 음료 및 제과 30% 할인 바우처를 제공하고, BMW 밴티지 앱 회원에게는 BMW 온라인 시승 신청 플랫폼과 연계한 실시간 시승 신청 서비스 등의 다양한 혜택을 상시 제공할 계획이다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com