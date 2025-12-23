BMW코리아, 밴티지 앱에서 연말 맞이 특별 이벤트 진행

기사입력 2025-12-23 15:09


BMW그룹코리아(BMW코리아)가 12월 29일까지 BMW 밴티지 앱에서 'BMW 밴티지 윈터 위시(BMW Vantage Winter Wish)' 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다. 이벤트는 크리스마스 및 연말을 맞아 고객에게 특별한 혜택을 선물하기 위해 마련됐다. BMW 밴티지는 자동차 업계 최초의 라이프스타일 플랫폼이다.

고객 전용 멤버십 포인트 '코인'을 기반으로 모빌리티, 여행, 문화, 교육 등 다양한 서비스를 제공한다. 차량 관리부터 제휴 브랜드 및 이벤트 혜택 등이며, 앱 내 쇼핑몰 '조이몰'을 통해 프리미엄 제품을 합리적인 가격에 선보이고 있다.

BMW코리아에 따르면 BMW벤티지 윈터 위시 이벤트는 BMW 밴티지 앱에서 특정 상품을 할인 된 가격으로 구매할 수 있는 혜택을 제공하는 게 특징이다. 행사 기간 동안 매일 오후 2시에 응모가 시작되며, 추첨을 통해 대상 제품을 특가로 구매할 수 있는 기회가 제공된다. 날짜별로 IT, 가전, 완구, 게임, 골프, 명품 등 다양한 분야의 상품이 공개돼 고객들의 흥미를 자극할 예정이다.

장기 미접속 고객을 위한 혜택도 있다. 최근 3개월 내 BMW 밴티지 앱 접속 이력이 없는 고객에게는 룰렛 이벤트 참여 기회가 제공된다. 해당 이벤트를 통해 BMW 밴티지 앱 내에서 현금처럼 사용 가능한 밴티지 코인을 ID당 1회, 최대 50만 코인을 증정한다. 이밖에 모든 BMW와 MINI 고객에게 BMW 그룹 최초의 라운지형 충전 공간인 'BMW 차징 허브 라운지' 방문 시 사용 가능한 음료 및 제과 30% 할인 바우처를 제공하고, BMW 밴티지 앱 회원에게는 BMW 온라인 시승 신청 플랫폼과 연계한 실시간 시승 신청 서비스 등의 다양한 혜택을 상시 제공할 계획이다.

