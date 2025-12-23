깨끗한나라, 초대형 사이즈 '미스터클린 물티슈' 선보여

기사입력 2025-12-23 15:30


깨끗한나라, 초대형 사이즈 '미스터클린 물티슈' 선보여

깨끗한나라가 초대형 사이즈의 '깨끗한나라 미스터클린 물티슈'를 출시했다. 넉넉한 면적과 두툼한 두께를 바탕으로 운동·야외 활동·작업 현장 등 다양한 환경에서 편리하게 사용할 수 있는 게 특징이다.

23일 깨끗한나라에 따르면 신제품은 A4 용지와 비슷한 크기인 가로 200mm, 세로 300mm의 특대형 사이즈로 제작돼 일반 물티슈보다 약 2배 가량 면적이 커졌다. 두툼한 엠보싱 원단을 적용해 오염물질 흡수가 용이하며 세정력도 강화됐다. 상쾌하면서 은은한 블랙베리 향이 사용 후에도 잔향으로 남아 쾌적함을 제공한다. 6단계로 정제한 순수한 물을 사용하고 피부 자극 테스트를 완료해 민감한 피부도 안심하고 사용할 수 있다.

100매 대용량으로 구성해 한 번 구매로 오래 사용할 수 있으며 가정, 헬스장, 사무실, 차량, 야외활동 등 다양한 환경에서 넉넉하게 활용할 수 있다. 언제 어디서나 사용할 수 있어 실용성이 높을 것이란 게 깨끗한나라의 설명이다.

깨끗한나라 관계자는 "크기와 두께, 사용감까지 모두 강화한 제품을 찾는 고객 니즈를 반영해 '깨끗한나라 미스터클린 물티슈'를 선보이게 됐다"며 "물티슈 단 한 장으로 간편하게 깨끗함을 유지할 수 있어, 고객들에게 차별화된 대안이 될 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석, 미담 끝이 없네...연극팀에 럭셔리 '랍스터 도시락' 선물 "너무 힘이 돼"

2.

'주사 이모' 친분 자랑에 연예계 초토화…홍진영→강민경까지 불똥[SC이슈]

3.

법륜 스님 "신민아, ♥비인두암 투병 김우빈 위해 공양미 이고 기도"..결혼식 주례사 공개

4.

5.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

연예 많이본뉴스
1.

유재석, 미담 끝이 없네...연극팀에 럭셔리 '랍스터 도시락' 선물 "너무 힘이 돼"

2.

'주사 이모' 친분 자랑에 연예계 초토화…홍진영→강민경까지 불똥[SC이슈]

3.

법륜 스님 "신민아, ♥비인두암 투병 김우빈 위해 공양미 이고 기도"..결혼식 주례사 공개

4.

5.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

스포츠 많이본뉴스
1.

"너한테 때릴거야." 공격은 좋은데 리시브 불안 노출. 프로데뷔 꿈이룬 '배구 예능 스타'의 2번째 경기는

2.

송성문 없는 3루수. LG가 32년만에 恨을 풀까. 26세되는 4번 타자는 이미 준비됐다

3.

일본은 억울해 미칠 지경..."정말 죄송합니다" 모리야스 또 대국민 사과 예고인가! 日 32강 후보 대폭발, 일본 팬들 "공포스럽다" 경악

4.

ML 계약하자마자 2만달러 질렀다…초대박 아니면 어때? 日 타자 통 큰 행보

5.

"몇 년 지켜봤다" SD 단장, 송성문 222억 안긴 이유 밝혔다…"탐나는 국제계약 선수 중 하나"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.