[SC 건강칼럼] '자궁에 혹' 진단…임신 전 꼭 알아야 할 검사와 관리법

기사입력 2025-12-24 09:22


[SC 건강칼럼] '자궁에 혹' 진단…임신 전 꼭 알아야 할 검사와 관리…
자료사진 출처=픽사베이

건강검진을 받거나 산부인과 진료를 받았는데 '자궁에 혹이 있다'라는 말을 들으면 걱정이 덜컥 앞선다.

의사가 이러한 진단을 내리면 대부분은 자궁근종을 의미하는데 경우에 따라 자궁선근증 등의 가능성이 있다. 혹의 위치와 크기, 자궁 상태에 따라 임신에 영향을 미치는 정도가 다르기 때문에 정확한 진단이 중요하다.

자궁근종은 자궁의 근육층에 생기는 양성(비암성) 종양으로, 가임기 여성의 약 30~40% 정도에서 발병할 정도로 흔하다. 자궁근종은 초음파로 쉽게 발견할 수 있는데 단단한 혹처럼 관찰되며 혹의 개수와 크기에 따라 치료법이 달라진다. 자궁근종은 무증상인 경우가 많지만 월경량이 많아지거나 심한 생리통, 하복부 압박감, 소변이 자주 마려움(방광 압박)의 증상이 있다.

자궁선근증은 월경 시 탈락하는 점막 조직이 자궁근층 안으로 침투해 자궁벽이 비정상적으로 두꺼워지는 질환이다. 자궁선근증은 출산 경험이 있는 여성에게서 흔하며 자궁근종보다는 드물지만 최근에는 발견 건수가 늘어나고 있다. 자궁선근증은 '혹'이 뚜렷하게 분리되지 않고, 자궁이 전체적으로 부은 듯 커진다. 초음파로는 자궁벽이 불규칙하고 두꺼워 보이며 심한 생리통, 과다 월경 등이 나타난다.

자궁근종과 자궁선근증은 모두 임신에 영향을 줄 수 있다. 일반적으로 5㎝ 이하의 작은 근종, 자궁외벽형은 임신에 큰 영향을 미치지 않는다. 그러나 근종의 크기가 크거나 자궁내막 근처 등 중요한 부위에 위치한 경우에는 수정이 어려워지거나 태아의 위치 이상 등이 발생할 수 있다.

특히 자궁 내막하 근종은 초기 유산율을 높이는 것으로 알려져 있다. 임신 전 근종 절제술을 통해 제거하는 것이 고려된다. 자궁선근증은 자궁근종보다 임신에 미치는 부정적인 영향이 더 크다. 자궁의 구조가 전체적으로 변형돼 착상이 어려워지거나 유산 위험이 높아질 수 있다.

자궁선근증은 자궁내막의 구조적 변형을 일으켜 배아 착상을 방해해 난임을 일으킬 수 있고, 적절히 치료되지 않을 시 월경과다, 월경통, 만성골반통의 원인이 되어 자궁 적출의 위험도를 증가시킨다. 자궁근종은 무증상인 경우가 많아 정기 검진 중 우연히 발견되는 경우가 절반 이상이다. 자궁선근증도 초기에는 단순 생리통으로 오인해 진단이 늦어지기 쉽다.

두 질환 모두 증상과 임신을 즉시 계획하지 않는다면 3개월~6개월마다 추적 관찰로 치료할 수 있지만 임신 희망, 빈혈, 통증 악화 시 적극 치료로 전환할 수 있다. 임신을 원한다면 산부인과에서 초음파나 MRI로 자궁근종, 자궁선근증을 정확히 진단받고 임신 전 치료 여부를 전문의와 상의해야 한다.
도움말=세란병원 산부인과 서은주 과장


[SC 건강칼럼] '자궁에 혹' 진단…임신 전 꼭 알아야 할 검사와 관리…
　◇세란병원 산부인과 서은주 과장

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'혼전임신' 곽튜브 "♥아내와 따로 산다" 폭탄 고백...신혼에 무슨 일 ('전현무계획3')

2.

전현무, 의혹은 커졌고 대응은 더 셌다…9년 전 진료부까지 공개

3.

"난 착한 사람 아냐" 박나래의 과거 발언, 논란 속 다시 소환

4.

종영 '돌싱포맨' 탁재훈 결국 분노…"이상민·김준호는 사랑, 난 직장 잃었다"

5.

유재석, 이이경 저격 속 빛난 의리…'놀뭐 하차' 박진주 결혼식 사회 맡았다

연예 많이본뉴스
1.

'혼전임신' 곽튜브 "♥아내와 따로 산다" 폭탄 고백...신혼에 무슨 일 ('전현무계획3')

2.

전현무, 의혹은 커졌고 대응은 더 셌다…9년 전 진료부까지 공개

3.

"난 착한 사람 아냐" 박나래의 과거 발언, 논란 속 다시 소환

4.

종영 '돌싱포맨' 탁재훈 결국 분노…"이상민·김준호는 사랑, 난 직장 잃었다"

5.

유재석, 이이경 저격 속 빛난 의리…'놀뭐 하차' 박진주 결혼식 사회 맡았다

스포츠 많이본뉴스
1.

6명 보내고 700억, 빅리거 만드는 전문 학원 수준..."자부심 느낀다. KBO 위상도 확인"

2.

2연패는 없다. 5명이 10점이상 이게 1위팀. 한국도로공사, GS칼텍스에 0:2→3:2 크리스마스 역전승[장충 리뷰]

3.

그러면 그렇지! 토트넘 '포스트 쏘니' 영입 또또또 물거품…"맨시티 이적 원한다"→공식 매각가 1300억

4.

"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 쉬고 또 경기. 그래도 이기니 1위다

5.

갑작스런 사임 발표, 의리의 청두 팬들…서정원 감독 배웅 위해 공항 집결

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.