한림대의료원, 디지털헬스케어 혁신 주도 간호 인재 양성

기사입력 2025-12-25 07:49


[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교의료원(의료원장 김용선)은 19일 한림대성심병원 제1별관 6층 강의실에서 '제2회 간호 스마트를 잇다'를 개최했다. 이번 행사는 디지털헬스케어 환경 변화에 대응하기 위한 간호 인재 양성 전략의 일환으로, 한림대 간호학과와 협력해 운영한 비교과 교육과정 운영 결과를 공유하는 아이디어 성과 공유회다.

해당 교육과정을 이수한 학생들로 구성된 총 13개 팀이 간호 현장에서 도출한 문제를 바탕으로 이를 해결하기 위한 디지털헬스케어 아이디어를 발표했다. 특히 환자 안전 강화, 간호 업무 효율화, 병원 운영 개선 등 다양한 주제를 바탕으로 기술 중심의 제안이 아닌, 간호 현장에서 출발한 문제 정의와 실제 적용 가능성을 고려한 디지털헬스케어 아이디어를 제시했다.

수상팀은 기술 구현 수준이 아니라, 의료 현장에서 반복되지만 충분히 주목받지 못했던 문제를 얼마나 구체적으로 정의했는지를 평가한 교육적 판단을 근거로 선정했다.

대상은 'AI 스마트 폴대' 아이디어를 발표한 유승윤·윤여령·우지민 학생(한림대 간호학과 3학년)팀이 수상했다. 해당 팀은 기존 낙상 예방이 침대 낙상에 집중돼 왔다는 점에서 벗어나, 수액 줄이 걸리거나 꼬이면서 발생하는 낙상 위험을 환자 경험 관점에서 재정의했다는 점에서 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

2025년 2학기 한림대 교과목으로 신설된 'AI 헬스케어 창업 세미나' 강의는 한림대의료원이 추진해 온 디지털의료 및 스마트병원 구축 경험을 대학 교육으로 확장한 교육과정이다.

의사과학자 양성에 더해 간호사를 디지털헬스케어 혁신의 핵심 인재로 육성하겠다는 한림대의료원의 중장기 전략을 반영해 기획됐다. 특히 교육과정 설계와 운영에는 한림대의료원 도헌디지털의료혁신연구소 커맨드센터 김영미 부센터장(간호사)이 현장 전문가로 직접 참여해, 병원 내 디지털 전환 및 스마트병원 운영 과정에서 축적한 실무 경험을 교육에 반영했다.

교육은 디지털헬스케어 기술을 단순히 소개하는 데 그치지 않고, 병원 현장에서 실제로 발생하는 문제를 어떻게 정의하고 구조화할 것인지에 초점을 맞췄다. 성공적으로 운영된 스마트병원 사례뿐 아니라 기대한 성과를 내지 못했던 사례도 함께 다루며, 학생들이 디지털헬스케어의 적용 조건과 한계를 현실적으로 이해할 수 있도록 구성했다.

이번 행사를 총괄 기획한 김영미 부센터장은 "간호사는 의료서비스가 실제로 구현되는 현장을 가장 가까이에서 이해하는 직군으로, 디지털헬스케어 서비스 설계 과정에서 중요한 역할을 수행할 수 있다"며 "향후 헬스케어 환경이 복잡해질수록 간호사는 환자와 의료진, 병원 운영, 기술 개발자 간의 요구를 연결하며 현장 중심의 디지털헬스케어 구현을 이끄는 핵심 인재로서 역할이 확대되며, 간호 직무의 새로운 확장이 가능할 것"이라고 말했다.

한림대의료원은 이번 행사가 지난해에 이어 두 번째로 개최된 만큼, 단발성 프로그램이 아닌 의료원이 주도하는 지속 가능한 간호 인재 양성 모델로 발전시키고, 앞으로도 의료 현장의 경험을 교육과 연구로 확장해 디지털헬스케어 시대에 적합한 보건의료 인재 양성을 지속적으로 추진할 계획이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


한림대의료원, 디지털헬스케어 혁신 주도 간호 인재 양성

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'빅마마' 이혜정, 성형 견적 1200만원..수술 결심 "못생겼다고 꾸짖어서 화나"

2.

김지민♥김준호, 신혼 5개월차에 벌써 '각방'…"같이 자면 이혼할 뻔"

3.

선우용여, 입국장서 子 3시간째 안 나와 ‘멘붕’..결국 눈물

4.

김준호, ♥김지민과 첫날밤 후 '1일'…"사람들 다 갔는데 안방서 혼자 자더라"

5.

'이은성♥' 서태지, 11세 딸과 소소한 일상 "애들은 쭉쭉 늘어나고 우리만 늙어가"

연예 많이본뉴스
1.

'빅마마' 이혜정, 성형 견적 1200만원..수술 결심 "못생겼다고 꾸짖어서 화나"

2.

김지민♥김준호, 신혼 5개월차에 벌써 '각방'…"같이 자면 이혼할 뻔"

3.

선우용여, 입국장서 子 3시간째 안 나와 ‘멘붕’..결국 눈물

4.

김준호, ♥김지민과 첫날밤 후 '1일'…"사람들 다 갔는데 안방서 혼자 자더라"

5.

'이은성♥' 서태지, 11세 딸과 소소한 일상 "애들은 쭉쭉 늘어나고 우리만 늙어가"

스포츠 많이본뉴스
1.

'80억 직격탄' 결국은 나홀로 선택…'9위 성적표'는 어떻게 채우나

2.

'이정후 금의환향, 자이언츠 구단 전부 데려온다' SF 자이언츠 한국방문 결정, 코리안 마케팅에 진심 펼친다

3.

"파격적 장기계약" '33세 MF'손준호,충남 아산과 4년 재계약[단독]

4.

"하루에 감독6인 오피셜 실화?" 이정효→코스타→김현석→이정규→정정용→박건하...K리그 역대급 크리스마스 이브[종합]

5.

일본은 답답해 미칠 지경! 모리야스 감독, 이강인 물리친 日 에이스 이탈에..."너무 슬픈 장면" 한숨→"회복에 전념했으면 좋겠어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.