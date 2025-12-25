한림대의료원, 디지털헬스케어 혁신 주도 간호 인재 양성

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교의료원(의료원장 김용선)은 19일 한림대성심병원 제1별관 6층 강의실에서 '제2회 간호 스마트를 잇다'를 개최했다. 이번 행사는 디지털헬스케어 환경 변화에 대응하기 위한 간호 인재 양성 전략의 일환으로, 한림대 간호학과와 협력해 운영한 비교과 교육과정 운영 결과를 공유하는 아이디어 성과 공유회다.
대상은 'AI 스마트 폴대' 아이디어를 발표한 유승윤·윤여령·우지민 학생(한림대 간호학과 3학년)팀이 수상했다. 해당 팀은 기존 낙상 예방이 침대 낙상에 집중돼 왔다는 점에서 벗어나, 수액 줄이 걸리거나 꼬이면서 발생하는 낙상 위험을 환자 경험 관점에서 재정의했다는 점에서 참석자들의 큰 호응을 얻었다.
교육은 디지털헬스케어 기술을 단순히 소개하는 데 그치지 않고, 병원 현장에서 실제로 발생하는 문제를 어떻게 정의하고 구조화할 것인지에 초점을 맞췄다. 성공적으로 운영된 스마트병원 사례뿐 아니라 기대한 성과를 내지 못했던 사례도 함께 다루며, 학생들이 디지털헬스케어의 적용 조건과 한계를 현실적으로 이해할 수 있도록 구성했다.
이번 행사를 총괄 기획한 김영미 부센터장은 "간호사는 의료서비스가 실제로 구현되는 현장을 가장 가까이에서 이해하는 직군으로, 디지털헬스케어 서비스 설계 과정에서 중요한 역할을 수행할 수 있다"며 "향후 헬스케어 환경이 복잡해질수록 간호사는 환자와 의료진, 병원 운영, 기술 개발자 간의 요구를 연결하며 현장 중심의 디지털헬스케어 구현을 이끄는 핵심 인재로서 역할이 확대되며, 간호 직무의 새로운 확장이 가능할 것"이라고 말했다.
한림대의료원은 이번 행사가 지난해에 이어 두 번째로 개최된 만큼, 단발성 프로그램이 아닌 의료원이 주도하는 지속 가능한 간호 인재 양성 모델로 발전시키고, 앞으로도 의료 현장의 경험을 교육과 연구로 확장해 디지털헬스케어 시대에 적합한 보건의료 인재 양성을 지속적으로 추진할 계획이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
