신세계백화점, 신년맞이 '신세계 페스타' 개최…최대 70% 특가 상품도 …

신세계백화점이 새해를 맞아 고객들에게 복을 선사하는 대규모 세일 행사 '신세계 페스타'를 진행한다.
1일 신세계백화점에 따르면 신세계 페스타는 2일부터 전국 13개 점포에 진행되며, 패션·잡화·리빙 등 300여개 브랜드가 참여한다.
가장 눈길을 끄는 건 'Good 복 DAY 특가 상품'이다. 스트리트 패션, 아동, 스포츠 장르에서 파격적으로 최대 70% 할인가 상품을 선보인다.(한정 수량) 아동 브랜드 압소바는 우주복·내의·배냇저고리·슈트·손싸개가 모두 포함된 나로 뱀부 출산시리즈 세트를 한정수량으로 9만9000원(정가 24만8000원)에 선보인다.
정기세일 시즌을 맞아 시즌오프와 세일 행사도 대거 포함됐다. 젊은 고객들에게 인기를 끌고 있는 해외디자이너 브랜드 르메르는 2025 F/W 제품을 30% 할인된 가격으로, 플리츠플리츠에서는 20% 세일을 진행한다. 영캐주얼 브랜드 룩캐스트, 마리떼 프랑소와 저버는 20~30% 세일을, 스포츠 브랜드 안다르는 최대 50% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 키친&다이닝 브랜드 빌레로이앤보호와 휘슬러도 10~50% 세일을 펼쳐 고객 선택의 폭을 넓혔다.
구매 혜택도 확대했다. 신세계 제휴카드로 당일 60만원 이상 결제하면 사용할 수 있는 3만원 신백리워드 쿠폰을 신세계백화점 앱에서 다운 받을 수 있고, Good 福 DAY 특가 상품 참여 브랜드에서 20만원 이상 구매 시 2만원 쿠폰도 제공한다.
신세계백화점 관계자는 "새해를 맞아 고객들에게 복을 선사하고자 300여 개 브랜드와 함께 풍성한 신년맞이 행사를 준비했다"며 "합리적인 가격에 다양한 상품을 만나볼 수 있는 신년 최고의 쇼핑 기회가 될 것"이라고 말했다.