울진군, 2026 해맞이 성료…군민·관광객 함께 희망 다져

울진군이 새해를 맞아 근남면 망양정해수욕장 일원에서 개최한 '2026년 해맞이 행사'를 성료했다고 1일 밝혔다.
울진군에 따르면 해맞이 행사에는 '새해 아침을 여는 소리'를 주제로 한 타악 공연과 가수 공연 등이 진행됐으며, 새벽부터 행사장을 찾은 군민과 관광객들은 공연을 함께 즐기며 새해에 대한 기대와 희망을 나눴다.
소원지를 묶은 달집 태우기 행사도 진행됐고, 참석자들은 저마다의 소망을 담아 새해의 안녕과 지역의 발전을 기원했다. 해가 떠오르는 순간에는 모두가 함께 새해 첫 해를 바라보며 뜻깊은 시간을 가졌다. 일출 이후에는 떡국 등 세시음식 나눔 행사가 진행돼 추운 날씨 속에서도 따뜻한 정을 나눴다. 울진 현내항, 평해 월송정, 금강송면 박달재 정상, 후포 등기산 공원 등 각 읍면별 해맞이 명소 9곳에서도 신년 기원제, 풍물놀이, 달집태우기, 떡국 나눔 등 다양한 행사가 진행됐다. 울진군 관계자는"2026년 새해를 맞아 해맞이 행사에 참여한 모든 분들의 가정에 건강과 행복이 함께하고, 웃음과 온기가 이어지는 활기찬 울진이 되기를 기원한다"고 말했다.