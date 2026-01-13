"귀 후비지 않는 게 최선"…귀이개·면봉, 감염 위험 높여

|
[스포츠조선 장종호 기자] 평소 습관적으로 귀이개나 면봉으로 귀를 후비는 습관은 귀 건강에 매우 나쁜 영향을 줄 수 있어 피해야 한다.
선우웅상 교수는 "귀지는 단순한 노폐물이 아니라 세균과 먼지의 침입을 막고 외이도 피부를 보호하는 방어막 역할을 한다"며 "귀지는 약산성(pH 약 6.1) 환경을 형성하고, 라이소자임과 포화 지방산 등의 항균 물질을 함유해 미생물 성장을 억제한다"고 말했다.
귀이개나 면봉은 일상적으로 쉽게 사용하는 도구지만 위생 관리가 어렵다.
특히 화장실이나 욕실과 같은 습한 환경에서 보관될 경우 세균이나 곰팡이에 오염되기 쉽다. 또 오염된 손으로 면봉을 만지는 경우가 많아 역시 세균 등에 오염되기 쉽다. 이런 기구를 다시 귀에 넣으면 대장균, 황색포도상구균, 곰팡이균 등이 외이도로 직접 침투해 외이도염이나 곰팡이성 감염을 유발할 수 있다.
일반적인 성인의 외이도는 약 2.5㎝ 길이의 S자형 관으로, 평균 직경은 약 7㎜ 정도에 불과하다. 특히, 외이도 입구보다는 안쪽 약 2㎝ 지점에 가로 직경이 약 5~6㎜ 정도로 가장 좁아지는 협부가 있어 고막을 보호한다. 귀지샘은 귓구멍 가까운 쪽의 외이도에서만 발견되며, 고막에 가까운 골부에는 귀지샘이 존재하지 않는다.
따라서 면봉은 귀지를 제거하기보다 안쪽으로 밀어 넣는 경우가 많다. 그 결과 오랜 기간에 걸쳐 고막 부근부터 귀지가 쌓여 딱딱하게 뭉치는 '이구전색(earwax impaction)' 현상이 발생할 수 있다.
선우웅상 교수는 "이구전색으로 귀가 먹먹하고 청력이 저하되거나 이명이 생길 수 있다"며 "이구전색이 생겼다면 반드시 전문의 진료를 통해 현미경과 특수 기구를 사용해 안전하게 제거해야 이차 손상으로 인한 합병증을 예방할 수 있다"고 말했다.
◇귀이개 사용, 피부 손상과 고막 천공 위험
금속이나 플라스틱 재질의 귀이개는 날카로운 경우가 많아 외이도 피부를 쉽게 손상시킨다.
귀는 섬세한 기관으로 작은 상처도 염증의 통로가 돼 세균 감염으로 이어질 수 있다. 더욱이 고막은 0.1㎜ 이하로 얇아 아주 작은 압력에도 손상되기 쉽다. 귀이개를 깊숙이 넣을 경우 출혈, 고막 천공, 심하면 중이염으로까지 진행될 수 있어 각별한 주의가 필요하다.
진료 현장에서는 귀이개 사용을 '살살 했는데도 손상됐다'는 환자 사례가 적지 않다. 이는 귀가 매우 민감해 작은 자극에도 외이도의 방어기전이 쉽게 손상될 수 있음을 보여준다. 귀지는 기본적으로 탈락한 피부세포와 지질로 이루어진 생물학적 방어기능을 수행하는 물질로 원래 자연스럽게 배출되므로 특별한 불편이 없다면 제거할 필요가 없다. 만약 귀 먹먹함이나 청력 저하, 통증이 생길 경우 자가 처치를 하기보다는 의료기관을 찾아 전문적인 귀 검진과 치료를 받는 것이 안전하다.
