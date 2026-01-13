코막힘 계속되면 감기?, 면역 불균형 만성 질환일 수도…

|
[스포츠조선 장종호 기자] 부비동은 코 주위 뼈 속에 위치한 공기가 가득 차 있는 빈 공간을 말하고, 부비동염은 부비동 점막의 염증성 질환을 통칭한다. 만성 부비동염은 국내 성인의 약 8%가 겪는 흔한 질환으로 코막힘, 누런 콧물, 후비루, 안면 압박감, 후각 저하 등이 반복되면서 수면과 집중력, 피로감까지 영향을 준다.
만성 부비동염은 과거에는 비용종이 있으면 알레르기나 만성 염증 때문이라 하고, 비용종이 없으면 치료가 부족한 세균감염으로 생각했지만 2020년 유럽 부비동염 치료지침(EPOS 2020 가이드라인)에서는 부비동염에 있어서 환자마다 다른 염증의 유형을 파악하는 것이 치료의 핵심이라고 강조했다.
배미례 과장은 "환자분들이 많이 질문하는 내용 중 수술에 대한 내용이 있는데 수술은 치료의 끝이 아니라 관리의 기반을 만들어주는 과정이다"고 말했다.
이어 "부비동 내시경 수술은 막혀 있는 통로를 열어 공기 흐름과 배액을 개선해주고, 이후 사용하는 스프레이나 생리식염수 세척이 부비동 깊숙이 잘 닿도록 도와준다. 약물치료를 8~12주 충분히 했는데도 호전이 없거나, 치성 부비동염이나 진균구처럼 약물로 좋아지기 어려운 경우 수술을 고려한다. 하지만 수술 이후에도 꾸준히 코 세척과 국소 스테로이드 사용을 이어가야 재발을 막을 수 있다"고 덧붙였다.
기존 치료로 조절되지 않거나 반복적으로 재발하는 중증 만성 부비동염 환자에게 최근 가장 주목받는 치료는 '생물학적 제제(Biologics)'이다. 생물학적 제제는 제2형 염증의 근본 원인이 되는 면역 물질을 정확히 찾아내어 작용을 차단하는 항체 치료로, 기존 약물이나 수술만으로는 충분히 조절되지 않던 환자들에게 새로운 희망이 되고 있다.
배 과장은 "해당 치료는 주사제 투약으로 진행하는데 투약 후 4~12주 내에 효과가 서서히 나타나고, 6개월 이상 치료를 지속하면 더 안정적인 호전을 기대할 수 있다. 비급여로 고가이지만 반복적인 수술과 경구 스테로이드 사용으로 인한 고통을 줄일 수 있어 그 가치가 높다"고 말했다
만성 부비동염은 환자마다 염증의 성격과 해부학적 구조, 동반 질환이 모두 다르므로 맞춤형 접근이 필요하다. 수술은 치료의 끝이 아닌 관리의 한 과정일 뿐이며 꾸준한 국소 치료와 필요시 생물학적 체제를 병행하여 재발을 줄이고 삶의 질을 높이는 것이 중요하다. 무엇보다 환자와 의료진이 함께 치료계획을 세우고 지속적으로 관리해나가는 것이 장기적인 조절의 핵심이다.
장종호 기자
