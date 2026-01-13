코막힘 계속되면 감기?, 면역 불균형 만성 질환일 수도…

기사입력 2026-01-13 10:13


코막힘 계속되면 감기?, 면역 불균형 만성 질환일 수도…
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 부비동은 코 주위 뼈 속에 위치한 공기가 가득 차 있는 빈 공간을 말하고, 부비동염은 부비동 점막의 염증성 질환을 통칭한다. 만성 부비동염은 국내 성인의 약 8%가 겪는 흔한 질환으로 코막힘, 누런 콧물, 후비루, 안면 압박감, 후각 저하 등이 반복되면서 수면과 집중력, 피로감까지 영향을 준다.

대진의료재단 분당제생병원 이비인후과 배미례 과장은 "코막힘이 몇 주씩 이어지거나 냄새가 잘 안 느껴지는 상태가 계속되면 '감기가 오래가나?'고 생각하기 쉽지만 12주 이상 이런 증상이 지속된다면 단순 감기가 아니라 만성 부비동염일 가능성이 높다"고 말했다.

최근에는 만성 부비동염을 단순한 염증이 아니라 면역 반응의 불균형이 만들어내는 만성질환으로 보는 시각이 자리 잡으면서 치료 방식도 달라지고 있다.

만성 부비동염은 과거에는 비용종이 있으면 알레르기나 만성 염증 때문이라 하고, 비용종이 없으면 치료가 부족한 세균감염으로 생각했지만 2020년 유럽 부비동염 치료지침(EPOS 2020 가이드라인)에서는 부비동염에 있어서 환자마다 다른 염증의 유형을 파악하는 것이 치료의 핵심이라고 강조했다.

이비인후과 배미례 과장은 "염증 유형 중 가장 중요한 것이 제2형 염증인데, IL-4, IL-5, IL-13 같은 특정 면역 물질이 과도하게 활성화되면서 호산구가 증가하고 점막이 붓는 염증 반응으로 마치 '코 속의 천식'과 비슷한 체질적 면이 있다. 비용종이 있는 환자의 대부분이 여기에 해당하고 비용종이 없는 환자의 절반 이상에서도 제2형 염증이 발견된다. 물혹이 없어도 제2형 염증이면 재발 위험이 높으므로 치료 방향도 환자의 염증 성격에 맞게 조정해야 한다"고 설명했다.

만성 부비동염의 치료의 근간은 규칙적인 국소 약물치료이다. 생리식염수 코 세척은 가장 기본이면서도 매우 효과적인 치료법으로 염증 물질과 콧속 이물질을 씻어내고 점막 회복을 돕는다. 비강 내 국소 스테로이드제는 만성 부비동염의 표준 치료로, 물혹 크기 감소, 코막힘 개선, 수술 후 재발 예방에 강력한 효과가 있으며 장기간 사용해도 안전하다. 반면 경구 스테로이드는 부작용 때문에 악화 시 단기간만 사용하는 것이 원칙이다.

배미례 과장은 "환자분들이 많이 질문하는 내용 중 수술에 대한 내용이 있는데 수술은 치료의 끝이 아니라 관리의 기반을 만들어주는 과정이다"고 말했다.

이어 "부비동 내시경 수술은 막혀 있는 통로를 열어 공기 흐름과 배액을 개선해주고, 이후 사용하는 스프레이나 생리식염수 세척이 부비동 깊숙이 잘 닿도록 도와준다. 약물치료를 8~12주 충분히 했는데도 호전이 없거나, 치성 부비동염이나 진균구처럼 약물로 좋아지기 어려운 경우 수술을 고려한다. 하지만 수술 이후에도 꾸준히 코 세척과 국소 스테로이드 사용을 이어가야 재발을 막을 수 있다"고 덧붙였다.


기존 치료로 조절되지 않거나 반복적으로 재발하는 중증 만성 부비동염 환자에게 최근 가장 주목받는 치료는 '생물학적 제제(Biologics)'이다. 생물학적 제제는 제2형 염증의 근본 원인이 되는 면역 물질을 정확히 찾아내어 작용을 차단하는 항체 치료로, 기존 약물이나 수술만으로는 충분히 조절되지 않던 환자들에게 새로운 희망이 되고 있다.

배 과장은 "해당 치료는 주사제 투약으로 진행하는데 투약 후 4~12주 내에 효과가 서서히 나타나고, 6개월 이상 치료를 지속하면 더 안정적인 호전을 기대할 수 있다. 비급여로 고가이지만 반복적인 수술과 경구 스테로이드 사용으로 인한 고통을 줄일 수 있어 그 가치가 높다"고 말했다

만성 부비동염은 환자마다 염증의 성격과 해부학적 구조, 동반 질환이 모두 다르므로 맞춤형 접근이 필요하다. 수술은 치료의 끝이 아닌 관리의 한 과정일 뿐이며 꾸준한 국소 치료와 필요시 생물학적 체제를 병행하여 재발을 줄이고 삶의 질을 높이는 것이 중요하다. 무엇보다 환자와 의료진이 함께 치료계획을 세우고 지속적으로 관리해나가는 것이 장기적인 조절의 핵심이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


코막힘 계속되면 감기?, 면역 불균형 만성 질환일 수도…
진료 중인 배미례 과장

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차 현실 부부 대화 "가장 많이 듣는 말은 '내 말 들었어?'"

2.

강은비, 학폭 당해 고막 파열 "결국 인공 고막 수술받아" ('김창옥쇼4')

3.

박나래 前매니저, 또 폭로 "산부인과약 대리처방까지, 내 진료기록 더러워져"

4.

박나래 전 매니저, 55억 자택 절도 의혹·5억 합의금 공방…새 국면 맞나[SC이슈]

5.

김혜선 "♥남편 일 안 한다고 욕먹어..독일서 돈 많이 벌었는데 미안"

연예 많이본뉴스
1.

유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차 현실 부부 대화 "가장 많이 듣는 말은 '내 말 들었어?'"

2.

강은비, 학폭 당해 고막 파열 "결국 인공 고막 수술받아" ('김창옥쇼4')

3.

박나래 前매니저, 또 폭로 "산부인과약 대리처방까지, 내 진료기록 더러워져"

4.

박나래 전 매니저, 55억 자택 절도 의혹·5억 합의금 공방…새 국면 맞나[SC이슈]

5.

김혜선 "♥남편 일 안 한다고 욕먹어..독일서 돈 많이 벌었는데 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격 받았다" 54승 삼성 출신 특급 에이스, 감독 말실수에 퇴출 위기라니

2.

2년 15억 걷어찼는데 미계약 위기. 그런데 2년 42억원을 뿌리칠 수 있다고? KBO 최고 포수가 태풍을 몰고온다

3.

"그 선수 불참, 우리에게 굉장한 희소식이다" 대표팀 호재! 감독 인증 완료

4.

김민재 무조건 EPL-AC밀란으로 가자...뮌헨의 배신, 그렇게 신뢰가 없나 '물밑에서 센터백 영입 계획'

5.

장성우와 KT, 이번주 만난다...사실상 마지막 협상, 담판 짓고 캠프 정상 출국할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.