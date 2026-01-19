'지난해 신규상장 기업 주주들, 지갑 터졌다' 제약·바이오 호황 속 100억 이상 개인 주주 100명 초과

지난해 새로 상장된 기업을 대상으로 조사한 결과 주식 평가액 100억원을 초과하는 개인 주주가 119명이나 되는 것으로 집계?〈?
기업분석 전문 한국CXO연구소가 19일 발표한 '지난해 신규상장 기업 개인주주 분석' 결과에 따르면, 총 121개의 신규상장 기업의 개인 주주 중에서 지난 16일 종가 기준으로 주식 평가액이 100억원 이상인 사람은 119명이다.
가장 많은 주식 평가액을 기록한 인물은 제약·바이오 기업 에임드바이오의 최대주주인 남도현 최고기술책임자(CTO)였다. 남 CTO가 보유한 에임드바이오 주식은 2216만여 주로 평가액으로 환산하면 약 1조2168억원이다. 에임드 바이오는 지난해 12월 상장했는데, 남 CTO의 주식평가액은 상장 때보다 25% 가량 늘어났다. 남 CTO는 신규상장 기업 주주 가운데 유일하게 주식 평가액 1조원을 넘어선 인물이다.
이어 평가액 기준, 1000억~1조원 미만은 19명으로 집계됐다. 이 가운데에는 이정주 리브스메드 대표이사, 이행명 명인제약 대표이사, 이승주 오름테라퓨틱 대표이사, 이성욱 알지노믹스 대표이사, 반성연 달바글로벌 대표이사 등이 속해 있다. 이들 모두 주식 평가액이 3000억원을 넘는다.
계속해서 500억~1000억원 미만은 19명, 300억~500억원 미만 14명, 100억~300억원 미만은 67명으로 나왔다. 10억원 이상 100억원 미만의 주주는 101명이었다.
주주들의 연령대는 1960년대생과 1970년대생이 각각 38명으로 가장 많았다. 1980∼1990년대 출생자는 33명이었다. 30대 주식 부자도 12명에 달했다. 오름데라퓨틱은 상장 후 주가가 458.7%나 상승했다. 로킷헬스케어, 프로티나 등 일부 바이오 기업 역시 상장 이후 주가가 300% 이상 상승했다.
이에 대해 오일선 한국CXO연구소장은 "지난해 신규 상장 기업 가운데 제약·바이오 업종이 주식 부자 상위권을 휩쓸었다"며 "다만 향후에도 주가 상승세를 이어가기 위해서는 실적 개선이 뒷받침돼야 할 것"이라고 말했다.