'지난해 신규상장 기업 주주들, 지갑 터졌다' 제약·바이오 호황 속 100억 이상 개인 주주 100명 초과

기사입력 2026-01-19 10:23


'지난해 신규상장 기업 주주들, 지갑 터졌다' 제약·바이오 호황 속 10…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

지난해 새로 상장된 기업을 대상으로 조사한 결과 주식 평가액 100억원을 초과하는 개인 주주가 119명이나 되는 것으로 집계?〈?

기업분석 전문 한국CXO연구소가 19일 발표한 '지난해 신규상장 기업 개인주주 분석' 결과에 따르면, 총 121개의 신규상장 기업의 개인 주주 중에서 지난 16일 종가 기준으로 주식 평가액이 100억원 이상인 사람은 119명이다.

가장 많은 주식 평가액을 기록한 인물은 제약·바이오 기업 에임드바이오의 최대주주인 남도현 최고기술책임자(CTO)였다. 남 CTO가 보유한 에임드바이오 주식은 2216만여 주로 평가액으로 환산하면 약 1조2168억원이다. 에임드 바이오는 지난해 12월 상장했는데, 남 CTO의 주식평가액은 상장 때보다 25% 가량 늘어났다. 남 CTO는 신규상장 기업 주주 가운데 유일하게 주식 평가액 1조원을 넘어선 인물이다.

이어 평가액 기준, 1000억~1조원 미만은 19명으로 집계됐다. 이 가운데에는 이정주 리브스메드 대표이사, 이행명 명인제약 대표이사, 이승주 오름테라퓨틱 대표이사, 이성욱 알지노믹스 대표이사, 반성연 달바글로벌 대표이사 등이 속해 있다. 이들 모두 주식 평가액이 3000억원을 넘는다.

계속해서 500억~1000억원 미만은 19명, 300억~500억원 미만 14명, 100억~300억원 미만은 67명으로 나왔다. 10억원 이상 100억원 미만의 주주는 101명이었다.

주주들의 연령대는 1960년대생과 1970년대생이 각각 38명으로 가장 많았다. 1980∼1990년대 출생자는 33명이었다. 30대 주식 부자도 12명에 달했다. 오름데라퓨틱은 상장 후 주가가 458.7%나 상승했다. 로킷헬스케어, 프로티나 등 일부 바이오 기업 역시 상장 이후 주가가 300% 이상 상승했다.

이에 대해 오일선 한국CXO연구소장은 "지난해 신규 상장 기업 가운데 제약·바이오 업종이 주식 부자 상위권을 휩쓸었다"며 "다만 향후에도 주가 상승세를 이어가기 위해서는 실적 개선이 뒷받침돼야 할 것"이라고 말했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'미스트롯' 김소유, 묻지마 폭행 당했다 "길거리서 정신병원 탈출한 男에 맞아"

2.

임성근 '음주운전 3번' 고백 후폭풍..'전참시'·'놀뭐'·'아형' 예능가 비상 [종합]

3.

'이혼설' 박군♥한영, 결국 난임 고백 "힘드니까 예민해져" ('미우새')

4.

'한의사♥' 강소라, 두 딸 벌써 이만큼 컸네..168cm 母 닮아 길쭉

5.

'검정고무신' 성우 선은혜, 심정지로 별세..향년 40세

연예 많이본뉴스
1.

'미스트롯' 김소유, 묻지마 폭행 당했다 "길거리서 정신병원 탈출한 男에 맞아"

2.

임성근 '음주운전 3번' 고백 후폭풍..'전참시'·'놀뭐'·'아형' 예능가 비상 [종합]

3.

'이혼설' 박군♥한영, 결국 난임 고백 "힘드니까 예민해져" ('미우새')

4.

'한의사♥' 강소라, 두 딸 벌써 이만큼 컸네..168cm 母 닮아 길쭉

5.

'검정고무신' 성우 선은혜, 심정지로 별세..향년 40세

스포츠 많이본뉴스
1.

'배드민턴 최강' 안세영 '승자의 품격' 폭발…"함께 경기한 왕즈이 선수께 감사, 언제나 쉽지 않다"

2.

"한국에는 와장창 무너졌는데" 中 유망주 미친 자신감, "우즈벡 승부차기, 어디로 찰지 전부 알았다"

3.

'대망신' 한국은 나이만 많아! 일본 21세 이하여도 잘해…'日 유망주' 벌써부터 MVP 노린다→"한일전 이기고, 우승합니다"

4.

빙판서 미끄러지다니! 김하성 손가락 수술 4~5개월 재활, ATL 150억 허공에 날렸다

5.

오마이갓! 이강인(AT 마드리드, 24) 680억 '초대박 희소식'…PSG 감독은 극구 반대→"강인이는 로테이션 핵심"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.