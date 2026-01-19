발효공방1991, 막걸리 '은하수 별헤는밤' 배민 배달 서비스 입점

교촌에프앤비의 농업회사법인 발효공방1991이 배달의민족 퀵커머스 서비스 배민B마트에 입점, 프리미엄 막걸리 '은하수 별헤는밤'의 고객 접점 확대에 나선다고 19일 밝혔다. 배민B마트는 지난해 12월 국내 최초로 전통주 즉시배달 서비스를 도입, 품질과 인지도 기준으로 엄선된 21개 전통주 제조사의 제품을 선보이고 있다.
발효공방1991의 '은하수 별헤는밤'은 350년 역사의 한글 최초 조리서 '음식디미방'에 기록된 떠먹는 막걸리 감향주를 현대적으로 재해석한 알코올도수 12도의 막걸리로, 지난 2025년 첫선을 보였다. 경북 영양의 100% 최상품 쌀과 자가누룩 기술로 빚어낸 꿀 같은 단맛과 깊은 꽃 향이 조화를 이루는 게 특징이다. 출시 첫해 '우리술품질인증'(나형) 국가 지정 가-36호를 획득했으며, '우리술 품평회' 고도탁주 부문 '대상'을 수상했다. '경주 APEC 외교통상합동각료회의' 공식 만찬주로 선정되는 등 차별화된 상품성으로 품질을 지속적으로 입증하고 있다.
은하수 별헤는밤의 배민B마트 입점은 고객 접점 확대 측면에서도 의미가 크다. 발효공방1991의 은하수 막걸리 시리즈는 자사 네이버 공식 스마트스토어를 비롯해 플래그십 스토어 '교촌필방', 메밀요리 브랜드 '메밀단편', 광장시장의 '박가네 빈대떡', 롯데백화점 본점·강남점·인천점 등 지정된 온·오프라인 채널 중심으로 선보여 왔다.
교촌에프앤비 관계자는 "발효공방1991은 좋은 품질의 프리미엄 전통주가 더 많은 분들의 행복한 순간과 함께할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.