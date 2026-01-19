발효공방1991, 막걸리 '은하수 별헤는밤' 배민 배달 서비스 입점

기사입력 2026-01-19 18:38


발효공방1991, 막걸리 '은하수 별헤는밤' 배민 배달 서비스 입점

교촌에프앤비의 농업회사법인 발효공방1991이 배달의민족 퀵커머스 서비스 배민B마트에 입점, 프리미엄 막걸리 '은하수 별헤는밤'의 고객 접점 확대에 나선다고 19일 밝혔다. 배민B마트는 지난해 12월 국내 최초로 전통주 즉시배달 서비스를 도입, 품질과 인지도 기준으로 엄선된 21개 전통주 제조사의 제품을 선보이고 있다.

발효공방1991의 '은하수 별헤는밤'은 350년 역사의 한글 최초 조리서 '음식디미방'에 기록된 떠먹는 막걸리 감향주를 현대적으로 재해석한 알코올도수 12도의 막걸리로, 지난 2025년 첫선을 보였다. 경북 영양의 100% 최상품 쌀과 자가누룩 기술로 빚어낸 꿀 같은 단맛과 깊은 꽃 향이 조화를 이루는 게 특징이다. 출시 첫해 '우리술품질인증'(나형) 국가 지정 가-36호를 획득했으며, '우리술 품평회' 고도탁주 부문 '대상'을 수상했다. '경주 APEC 외교통상합동각료회의' 공식 만찬주로 선정되는 등 차별화된 상품성으로 품질을 지속적으로 입증하고 있다.

은하수 별헤는밤의 배민B마트 입점은 고객 접점 확대 측면에서도 의미가 크다. 발효공방1991의 은하수 막걸리 시리즈는 자사 네이버 공식 스마트스토어를 비롯해 플래그십 스토어 '교촌필방', 메밀요리 브랜드 '메밀단편', 광장시장의 '박가네 빈대떡', 롯데백화점 본점·강남점·인천점 등 지정된 온·오프라인 채널 중심으로 선보여 왔다.

교촌에프앤비 관계자는 "발효공방1991은 좋은 품질의 프리미엄 전통주가 더 많은 분들의 행복한 순간과 함께할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“이거 드세요”가 마지막 말..故 안성기 아내 첫 심경 고백

2.

슬리피 "딘딘 결혼하면 축의금 1000만원, 솔직히 안했으면 좋겠다"(조롱잔치)

3.

[SC이슈] '방송 줄취소' 여파에..'음주운전 고백' 임성근 셰프 "제가 미친X, 사과 방송 준비"

4.

국민배우 故 안성기 주름의 비밀..이찬원도 감탄한 ‘국민배우’의 인품

5.

임성근, 2차 사과방송 예고 "잘못 숨기기보다 인정하고 성숙한 인간으로 살 것"

연예 많이본뉴스
1.

“이거 드세요”가 마지막 말..故 안성기 아내 첫 심경 고백

2.

슬리피 "딘딘 결혼하면 축의금 1000만원, 솔직히 안했으면 좋겠다"(조롱잔치)

3.

[SC이슈] '방송 줄취소' 여파에..'음주운전 고백' 임성근 셰프 "제가 미친X, 사과 방송 준비"

4.

국민배우 故 안성기 주름의 비밀..이찬원도 감탄한 ‘국민배우’의 인품

5.

임성근, 2차 사과방송 예고 "잘못 숨기기보다 인정하고 성숙한 인간으로 살 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

'K리그1부터 ACL까지' 포항스틸러스, 멤버십-일반석 시즌 예매권 출시!

2.

나는 7년 줘! 벨린저의 고집, 돈 앞에서 꺾이나 → 터커 비? 잇따른 단기계약 변수

3.

[오피셜]FC안양, 2026시즌도 주장은 '캡틴 LEE' 이창용...부주장은 김동진, 한가람, 토마스

4.

'감기몸살 투혼' 이민성 감독, "기자회견 불참 죄송…한일전 좋은 경기력으로 승리하겠다"[U-23 아시안컵]

5.

"이미 시나리오는 확정" 프랭크 경질(임박)→웨이팅아 임시 감독→정식 감독 1순위 포체티노+2순위 사비.. 토트넘 수뇌부 버튼만 누르면 끝!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.