니콘이미징코리아, 2월 니콘스쿨 강좌 공개 진행

니콘이미징코리아가 2월 온오프라인 니콘스쿨 총 9개 강의를 공개했다. 니콘스쿨은 겨울 야외 촬영 노하우뿐만 아니라 카메라 및 렌즈 실습, 보정 팁까지 아우르는 실전 중심 강의로 구성됐다. 주말에도 강의를 편성해 더 많은 고객들의 참여를 유도한다는 방침이다.
1일 니콘이미징코리아에 따르면 오프라인 강의는 2월 5일 영화 속에서 사진이 등장하는 주요 장면을 함께 감상하며 사진의 본질적인 의미를 탐구하는 '사진과 영화' 강의로 시작된다. 2월 11일에는 지난 1월 강의의 심화 과정인 '니콘 카메라 기초 실습(2): 디지털 이미지와 현상' 이 진행되며, 2월 13일에 진행되는 '완벽한 실내 촬영을 위한 테더링 구성과 현장 대응법' 강의를 통해서는 니콘의 PC용 소프트웨어인 'NX Tether'의 활용법과 실내 촬영 팁을 전수한다.
2월 20일 '여행 사진 잘 찍는 법' 강의에서는 여행 풍경 촬영에 적합한 구도와 기법을 소개하며, 2월 21일에는 '피사체와 숨을 맞추다: 유용예의 공감 촬영법' 강의를 통해 니콘의 독자적인 AF 성능을 활용한 역동적인 순간을 포착하는 법과 인물 촬영 시 피사체의 자연스러운 표정을 이끌어내는 현장 노하우 등을 다룬다.
온라인 강의는 총 4개의 과정으로 구성됐다. 2월 4일에는 입문자용 렌즈 선정 방법과 특성을 소개하는 '입문 가이드 두 번째, 장르별 특성에 맞는 렌즈 선택과 활용' 강의가, 2월 19일에는 'NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II를 활용한 인물 촬영의 찰나의 순간, 깊은 감성' 강의가 열린다. 2월 23일에는 '야생동물 사진 보정의 팁과 요령', 2월 25일 저녁 8시 봄의 분위기를 감성적으로 담는 법을 설명하는 '매력적인 봄 사진 잘 찍는 법' 강의가 진행될 예정이다. 니콘스쿨의 온라인 강의는 니콘이미징코리아 공식 유튜브에서 무료 수강할 수 있으며, 오프라인 강의는 홈페이지 사전 신청 후 참여 가능하다.
니콘이미징코리아 관계자는 "니콘스쿨은 늦겨울 여행 사진 촬영, 현장 대응법, AF 성능 체험 등 니콘만의 기술력을 경험할 수 있는 실질적인 커리큘럼으로 준비했다"고 말했다.