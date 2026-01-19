니콘이미징코리아, 2월 니콘스쿨 강좌 공개 진행

기사입력 2026-01-19 18:38


니콘이미징코리아, 2월 니콘스쿨 강좌 공개 진행

니콘이미징코리아가 2월 온오프라인 니콘스쿨 총 9개 강의를 공개했다. 니콘스쿨은 겨울 야외 촬영 노하우뿐만 아니라 카메라 및 렌즈 실습, 보정 팁까지 아우르는 실전 중심 강의로 구성됐다. 주말에도 강의를 편성해 더 많은 고객들의 참여를 유도한다는 방침이다.

1일 니콘이미징코리아에 따르면 오프라인 강의는 2월 5일 영화 속에서 사진이 등장하는 주요 장면을 함께 감상하며 사진의 본질적인 의미를 탐구하는 '사진과 영화' 강의로 시작된다. 2월 11일에는 지난 1월 강의의 심화 과정인 '니콘 카메라 기초 실습(2): 디지털 이미지와 현상' 이 진행되며, 2월 13일에 진행되는 '완벽한 실내 촬영을 위한 테더링 구성과 현장 대응법' 강의를 통해서는 니콘의 PC용 소프트웨어인 'NX Tether'의 활용법과 실내 촬영 팁을 전수한다.

2월 20일 '여행 사진 잘 찍는 법' 강의에서는 여행 풍경 촬영에 적합한 구도와 기법을 소개하며, 2월 21일에는 '피사체와 숨을 맞추다: 유용예의 공감 촬영법' 강의를 통해 니콘의 독자적인 AF 성능을 활용한 역동적인 순간을 포착하는 법과 인물 촬영 시 피사체의 자연스러운 표정을 이끌어내는 현장 노하우 등을 다룬다.

온라인 강의는 총 4개의 과정으로 구성됐다. 2월 4일에는 입문자용 렌즈 선정 방법과 특성을 소개하는 '입문 가이드 두 번째, 장르별 특성에 맞는 렌즈 선택과 활용' 강의가, 2월 19일에는 'NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II를 활용한 인물 촬영의 찰나의 순간, 깊은 감성' 강의가 열린다. 2월 23일에는 '야생동물 사진 보정의 팁과 요령', 2월 25일 저녁 8시 봄의 분위기를 감성적으로 담는 법을 설명하는 '매력적인 봄 사진 잘 찍는 법' 강의가 진행될 예정이다. 니콘스쿨의 온라인 강의는 니콘이미징코리아 공식 유튜브에서 무료 수강할 수 있으며, 오프라인 강의는 홈페이지 사전 신청 후 참여 가능하다.

니콘이미징코리아 관계자는 "니콘스쿨은 늦겨울 여행 사진 촬영, 현장 대응법, AF 성능 체험 등 니콘만의 기술력을 경험할 수 있는 실질적인 커리큘럼으로 준비했다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“이거 드세요”가 마지막 말..故 안성기 아내 첫 심경 고백

2.

슬리피 "딘딘 결혼하면 축의금 1000만원, 솔직히 안했으면 좋겠다"(조롱잔치)

3.

[SC이슈] '방송 줄취소' 여파에..'음주운전 고백' 임성근 셰프 "제가 미친X, 사과 방송 준비"

4.

국민배우 故 안성기 주름의 비밀..이찬원도 감탄한 ‘국민배우’의 인품

5.

임성근, 2차 사과방송 예고 "잘못 숨기기보다 인정하고 성숙한 인간으로 살 것"

연예 많이본뉴스
1.

“이거 드세요”가 마지막 말..故 안성기 아내 첫 심경 고백

2.

슬리피 "딘딘 결혼하면 축의금 1000만원, 솔직히 안했으면 좋겠다"(조롱잔치)

3.

[SC이슈] '방송 줄취소' 여파에..'음주운전 고백' 임성근 셰프 "제가 미친X, 사과 방송 준비"

4.

국민배우 故 안성기 주름의 비밀..이찬원도 감탄한 ‘국민배우’의 인품

5.

임성근, 2차 사과방송 예고 "잘못 숨기기보다 인정하고 성숙한 인간으로 살 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

'K리그1부터 ACL까지' 포항스틸러스, 멤버십-일반석 시즌 예매권 출시!

2.

나는 7년 줘! 벨린저의 고집, 돈 앞에서 꺾이나 → 터커 비? 잇따른 단기계약 변수

3.

[오피셜]FC안양, 2026시즌도 주장은 '캡틴 LEE' 이창용...부주장은 김동진, 한가람, 토마스

4.

'감기몸살 투혼' 이민성 감독, "기자회견 불참 죄송…한일전 좋은 경기력으로 승리하겠다"[U-23 아시안컵]

5.

"이미 시나리오는 확정" 프랭크 경질(임박)→웨이팅아 임시 감독→정식 감독 1순위 포체티노+2순위 사비.. 토트넘 수뇌부 버튼만 누르면 끝!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.