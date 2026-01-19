티웨이항공, 지난해 화물 운송량 3.4만톤 달성 "연간 최대 달성, 전년 대비 92% 증가"

기사입력 2026-01-19 18:52


티웨이항공, 지난해 화물 운송량 3.4만톤 달성 "연간 최대 달성, …

티웨이항공이 지난해 화물 운송량이 연간 최대를 기록했다고 19일 밝혔다. 티웨이항공에 따르면 지난해 화물 수송량은 3만4000톤으로 2024년 1만 8000톤과 비교해 92% 증가했다. 화물 수송량 증가 배경으로는 중·장거리 노선의 안정적인 확장 효율적인 화물 전용 운송 전략, 탄력적 공급 조절 등이 꼽힌다.

티웨이항공에 따르면 중·장거리 노선의 안정적인 확대가 화물 운송량 증가에 크게 기여했다. 티웨이항공은 방콕 싱가포르 노선 등 동남아 노선을 비롯하여 유럽 및 북미 주요 거점과 화물 운송 네트워크를 점진적으로 확대했고, 화물 운송 수요가 높은 권역에서 경쟁력을 강화해 화물 적재 효율이 높은 A330 기재의 효율적인 운영과 화물 공급의 탄력 조절을 적기에 수행하며 고른 성장을 이끌었다.

티웨이항공은 신선식품, 반도체 장비, 전자상거래 화물, 화장품 등 특수화물의 화물운송 효율화 증대, 소비재 수요 증가에 맞춘 전략적인 맞춤형 서비스 강화로 화물 운송 효율을 높였다. 유럽, 북미 지역 노선 네트워크 확장으로 화물 수송 역량을 높이며 빠른 환적과 효율적인 화물 운송 프로세스가 가능한 시스템을 지속적으로 확대 적용하며 화물 포트폴리오의 수익성과 안정성도 모두 끌어올리고 있다.

티웨이항공은 올해에도 화물 운송 성장세가 이뤄질 것으로 기대하고 있다. 인도네시아 자카르타 노선 운수권을 신규 확보했기 때문이다. 자카르타는 동남아 최대 소비·물류 거점 중 하나로 전자상거래 화물과 소비재, 의류, 전자부품 등 항공 화물 수요가 꾸준히 증가하고 있는 지역이다. 티웨이항공은 기존 동남아 및 중·장거리 노선 운영 경험을 바탕으로 동남아 물류 연계성과 환적 경쟁력을 강화할 예정이다.

티웨이항공 관계자는 "화물 운송량 3만 4000톤 돌파는 현재 화물 운송 시장에서의 안정적인 공급자 역할을 하고 있음을 증명하는 수치"라며 "안전운항을 최우선으로 하여 화물 운송 사업을 지속 확대하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“이거 드세요”가 마지막 말..故 안성기 아내 첫 심경 고백

2.

슬리피 "딘딘 결혼하면 축의금 1000만원, 솔직히 안했으면 좋겠다"(조롱잔치)

3.

[SC이슈] '방송 줄취소' 여파에..'음주운전 고백' 임성근 셰프 "제가 미친X, 사과 방송 준비"

4.

국민배우 故 안성기 주름의 비밀..이찬원도 감탄한 ‘국민배우’의 인품

5.

임성근, 2차 사과방송 예고 "잘못 숨기기보다 인정하고 성숙한 인간으로 살 것"

연예 많이본뉴스
1.

“이거 드세요”가 마지막 말..故 안성기 아내 첫 심경 고백

2.

슬리피 "딘딘 결혼하면 축의금 1000만원, 솔직히 안했으면 좋겠다"(조롱잔치)

3.

[SC이슈] '방송 줄취소' 여파에..'음주운전 고백' 임성근 셰프 "제가 미친X, 사과 방송 준비"

4.

국민배우 故 안성기 주름의 비밀..이찬원도 감탄한 ‘국민배우’의 인품

5.

임성근, 2차 사과방송 예고 "잘못 숨기기보다 인정하고 성숙한 인간으로 살 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

'K리그1부터 ACL까지' 포항스틸러스, 멤버십-일반석 시즌 예매권 출시!

2.

나는 7년 줘! 벨린저의 고집, 돈 앞에서 꺾이나 → 터커 비? 잇따른 단기계약 변수

3.

[오피셜]FC안양, 2026시즌도 주장은 '캡틴 LEE' 이창용...부주장은 김동진, 한가람, 토마스

4.

'감기몸살 투혼' 이민성 감독, "기자회견 불참 죄송…한일전 좋은 경기력으로 승리하겠다"[U-23 아시안컵]

5.

"이미 시나리오는 확정" 프랭크 경질(임박)→웨이팅아 임시 감독→정식 감독 1순위 포체티노+2순위 사비.. 토트넘 수뇌부 버튼만 누르면 끝!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.