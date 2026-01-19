티웨이항공, 지난해 화물 운송량 3.4만톤 달성 "연간 최대 달성, 전년 대비 92% 증가"

티웨이항공이 지난해 화물 운송량이 연간 최대를 기록했다고 19일 밝혔다. 티웨이항공에 따르면 지난해 화물 수송량은 3만4000톤으로 2024년 1만 8000톤과 비교해 92% 증가했다. 화물 수송량 증가 배경으로는 중·장거리 노선의 안정적인 확장 효율적인 화물 전용 운송 전략, 탄력적 공급 조절 등이 꼽힌다.
티웨이항공에 따르면 중·장거리 노선의 안정적인 확대가 화물 운송량 증가에 크게 기여했다. 티웨이항공은 방콕 싱가포르 노선 등 동남아 노선을 비롯하여 유럽 및 북미 주요 거점과 화물 운송 네트워크를 점진적으로 확대했고, 화물 운송 수요가 높은 권역에서 경쟁력을 강화해 화물 적재 효율이 높은 A330 기재의 효율적인 운영과 화물 공급의 탄력 조절을 적기에 수행하며 고른 성장을 이끌었다.
티웨이항공은 신선식품, 반도체 장비, 전자상거래 화물, 화장품 등 특수화물의 화물운송 효율화 증대, 소비재 수요 증가에 맞춘 전략적인 맞춤형 서비스 강화로 화물 운송 효율을 높였다. 유럽, 북미 지역 노선 네트워크 확장으로 화물 수송 역량을 높이며 빠른 환적과 효율적인 화물 운송 프로세스가 가능한 시스템을 지속적으로 확대 적용하며 화물 포트폴리오의 수익성과 안정성도 모두 끌어올리고 있다.
티웨이항공은 올해에도 화물 운송 성장세가 이뤄질 것으로 기대하고 있다. 인도네시아 자카르타 노선 운수권을 신규 확보했기 때문이다. 자카르타는 동남아 최대 소비·물류 거점 중 하나로 전자상거래 화물과 소비재, 의류, 전자부품 등 항공 화물 수요가 꾸준히 증가하고 있는 지역이다. 티웨이항공은 기존 동남아 및 중·장거리 노선 운영 경험을 바탕으로 동남아 물류 연계성과 환적 경쟁력을 강화할 예정이다.
티웨이항공 관계자는 "화물 운송량 3만 4000톤 돌파는 현재 화물 운송 시장에서의 안정적인 공급자 역할을 하고 있음을 증명하는 수치"라며 "안전운항을 최우선으로 하여 화물 운송 사업을 지속 확대하겠다"고 말했다.