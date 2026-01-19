'저녁 8시, 방문객 증가" 아웃백, '저녁 콜키지 프리' 도입 이후 매출도 '쑥'

기사입력 2026-01-19 18:52


아웃백 스테이크하우스(아웃백)가 '콜키지 프리(Corkage Free)' 서비스 도입 이후 방문고객이 늘었다고 19일 밝혔다. 아웃백은 지난해 9월부터 도입한 '오후 8시 이후 콜키지 프리' 서비스 시행하고 있다.

19일 아웃백에 따르면 지난해 9월 서비스 도입 전후의 고객 데이터를 분석한 결과, 저녁 8시 이후 방문 고객 수가 평균 29% 증가했다. 같은 기간 고객 증가에 따른 매출 확대로도 이어졌다.

아웃백은 이번 성과가 최근 '가심비'를 중시하는 외식 트렌드와 맞물려, 합리적인 비용으로 자신만의 취향이 담긴 와인과 수준급 스테이크를 함께 즐기려는 고객들의 취향을 정확히 공략한 결과로 분석했다.

특히 2차 회식이나 늦은 저녁을 즐기는 고객들이 늘어나면서, 와인과 페어링하기 좋은 스테이크 등 메뉴 주문이 동반 상승해 전체 매출 증가를 견인했다. '가족들과 식사하러 오는 곳'이라는 기존 인식을 넘어, '늦은 저녁 와인 마시기 좋은 공간'으로 고객 경험을 확장한 게 요과를 거둔 셈이다.

아웃백은 지난해 9월부터 매장 와인 구매 여부와 관계없이 저녁 8시 이후 방문하는 모든 고객에게 콜키지 요금을 받지 않는 '콜키지 프리' 서비스를 도입했다. 기존에는 멤버십 가입 여부와 자사 와인 구매 조건에 따라 병당 콜키지 요금이 부과됐으나, 저녁 시간대에는 이를 전면 무료화하며 저녁 시간대 식사와 와인을 즐기기 위해 방문하는 고객들의 만족도를 전반적으로 끌어올렸다.

아웃백은 와인 프로모션도 진행해 콜키지 프리 서비스 효과를 더욱 극대화했다. 보다 합리적인 가격으로 와인을 곁들이며 식사를 할 수 있도록 호주 프리미엄 와인 '투핸즈 엔젤스 쉐어 쉬라즈'를 25% 할인된 가격으로 판매하고, 연말 시즌 한정으로 칠레 대표 와인 '코노 수르 20배럴 까베르네 소비뇽'의 할인 프로모션도 진행했다.

정필중 아웃백본부장은 "콜키지 프리 서비스는 고객분들에게 아웃백에서 더욱 특별한 저녁을 부담 없이 즐기실 수 있는 경험을 제공하기 위해 마련한 것"이라며 "고객의 라이프스타일과 외식 트렌드를 반영한 차별화된 캐주얼 다이닝 경험을 드릴 수 있도록 다각적인 노력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.