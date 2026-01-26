SK텔레콤, '혜택 강화' 아이러브 ZEM 새학기 페스티벌 진행

|
SK텔레콤이 2026년 새학기를 앞둔 학생과 학부모 고객을 위한 다양한 혜택을 한데 모은 '아이러브 ZEM 새 학기 페스티벌'을 3월 31일까지 진행한다. SK텔레콤은 키즈 전용 브랜드 ZEM(잼)을 통해 만 12세 이하 어린이를 위한 맞춤형 단말·요금제·서비스를 선보여 왔으며, ZEM 앱은 차별화된 안심 기능으로 호평 받으며 누적 다운로드 수 650만 건을 돌파한 바 있다.
SK텔레콤 응모 고객 중 추첨을 통해 총 1111명에게 LG 퓨리케어 AI 오브제 컬렉션(1명), 신세계 모바일 상품권 20만원권(10명), 삼성 갤럭시 스마트 태그2(100명), 올리브영 기프트 카드 1만원권(1000명)을 증정한다.
SK텔레콤은 추첨을 통해 iPad Pro 13 256GB Wi-Fi(1명), 소니 헤드폰 WH-1000XM6(5명), Apple Watch SE3 GPS 40mm(30명), 메가커피 모바일 금액권 1만원권(500명) 등 참여 고객에게 다양한 선물을 제공한다.
보유 중이던 스마트폰을 이용해 자녀가 T다이렉트샵에서 유심 또는 이심(eSIM)으로 ZEM 플랜 스마트·베스트, 5G ZEM 플랜 베스트·퍼펙트 요금제에 신규 가입하거나 번호 이동을 한 고객에게 개통 2개월 이후부터 6개월간 매달 1만원씩, 네이버페이 포인트 총 6만원을 증정하는 프로모션도 진행된다.
윤재웅 SK텔레콤 Product&Brand 본부장은 "키즈 고객과 부모 고객 모두가 만족할 수 있는 차별화된 서비스와 혜택을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com