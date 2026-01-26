SK텔레콤, '혜택 강화' 아이러브 ZEM 새학기 페스티벌 진행

SK텔레콤, '혜택 강화' 아이러브 ZEM 새학기 페스티벌 진행

SK텔레콤이 2026년 새학기를 앞둔 학생과 학부모 고객을 위한 다양한 혜택을 한데 모은 '아이러브 ZEM 새 학기 페스티벌'을 3월 31일까지 진행한다. SK텔레콤은 키즈 전용 브랜드 ZEM(잼)을 통해 만 12세 이하 어린이를 위한 맞춤형 단말·요금제·서비스를 선보여 왔으며, ZEM 앱은 차별화된 안심 기능으로 호평 받으며 누적 다운로드 수 650만 건을 돌파한 바 있다.

SK텔레콤에 따르면 올해 아이러브 ZEM 새 학기 페스티벌에서는 ZEM앱의 사용 가능 연령을 스마트폰 사용량이 본격적으로 증가하는 중학생(만 15세)까지 확대했다. ZEM앱 신규 가입 고객 및 자녀 스마트폰 구매 고객 대상 경품 증정 이벤트, ZEM앱·폰 리뷰 이벤트, T다이렉트샵 기획전 등 ZEM 고객만을 위한 특별한 혜택도 확대했다.

SK텔레콤은 ZEM 부모 앱에 새롭게 가입하는 고객을 대상으로 3월 31일까지 경품 증정 이벤트를 진행한다.

SK텔레콤 응모 고객 중 추첨을 통해 총 1111명에게 LG 퓨리케어 AI 오브제 컬렉션(1명), 신세계 모바일 상품권 20만원권(10명), 삼성 갤럭시 스마트 태그2(100명), 올리브영 기프트 카드 1만원권(1000명)을 증정한다.

이벤트 참여를 원하는 고객은 ZEM 부모 앱 가입 후, 네이버에서 'ZEM'을 검색하거나 ZEM앱, 모바일 T월드, ZEM 카카오톡 채널 내 배너를 통해 접속하면 된다.

자녀에게 신규 스마트폰을 선물하는 가족 고객을 위한 이벤트도 2월 22일까지 진행된다. ZEM앱을 이용 중이거나 새로 가입한 고객이 2024년 이후에 출시된 갤럭시 S, Z플립, Z폴드, S FE 시리즈 및 iPhone 시리즈를 신규 구매하면 이벤트 페이지에서 응모가 가능하다.

SK텔레콤은 추첨을 통해 iPad Pro 13 256GB Wi-Fi(1명), 소니 헤드폰 WH-1000XM6(5명), Apple Watch SE3 GPS 40mm(30명), 메가커피 모바일 금액권 1만원권(500명) 등 참여 고객에게 다양한 선물을 제공한다.

보유 중이던 스마트폰을 이용해 자녀가 T다이렉트샵에서 유심 또는 이심(eSIM)으로 ZEM 플랜 스마트·베스트, 5G ZEM 플랜 베스트·퍼펙트 요금제에 신규 가입하거나 번호 이동을 한 고객에게 개통 2개월 이후부터 6개월간 매달 1만원씩, 네이버페이 포인트 총 6만원을 증정하는 프로모션도 진행된다.

윤재웅 SK텔레콤 Product&Brand 본부장은 "키즈 고객과 부모 고객 모두가 만족할 수 있는 차별화된 서비스와 혜택을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.


