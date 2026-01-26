청호나이스, 냉온정수기 450-L 선보여…위생·안전 등 핵심 요소 강화

기사입력 2026-01-26 17:15


청호나이스, 냉온정수기 450-L 선보여…위생·안전 등 핵심 요소 강화

청호나이스가 위생관리기능과 용량을 강화한 2026년형 냉온정수기 450-L을 출시했다고 26일 밝?다.

냉온정수기 450-L은 UV 2중 살균 시스템을 적용해 냉?정수 탱크를 2시간마다 30분씩 살균해 유해물질을 99.9% 제거해 보다 안심하고 사용할 수 있는 위생환경을 제공하는 게 특징이다. 4단계 RO필터 시스템을 탑재해 나도 필터 대비 약 2000배 더 촘촘한 0.0001㎛기공의 역삼투압 멤브레인 필터로 중금속을 비롯한 44개의 유해 물질을 효과적으로 걸러낸다.

냉온정수기 450-L은 가로폭 255mm의 슬림한 디자인으로 공간활용도를 높였으며 기존 제품대비 약 4% 확대된 총 용량 6.2L를 제공해 4~5인 가정은 물론 소규모 사업장에서도 사용이 적합하다. 취수구 높이를 231mm로 확보해 텀블러나 대용량 물통도 사용도 편리하다. 냉온정수기 450-L은 사용자 안전을 고려한 온수 안심 버튼을 적용해 취수 시 발행할 수 있는 화상 위험을 예방했으며, 분리형 트레이 구조로 간편한 세척이 가능해 위생적인 관리에 용이하다.

청호나이스 관계자는 "냉온정수기 450-L은 위생과 안전 등 실사용에 필요한 핵심 요소를 갖춘 제품"이라며 "합리적인 선택을 원하는 소비자들에게 좋은 선택이 될 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]이상민·탁재훈, '돌싱포맨' 폐지 한달만 재취업..이수지→카이와 新예능 '아니 근데 진짜'

2.

고현정, 다비치 콘서트서 '비매너 논란'?..강민경은 "현정언니♥" 감사 인사

3.

김수용, 급성 심근경색 이후 확달라진 안색 "눈 밑 하얘져, 많이 좋아졌다"

4.

유재석♥나경은, 역대급 궁합 "부인 만나 생활력 확 달라졌다"

5.

'아너' 이나영, ♥원빈 16년째 공백기中 근황 전했다.."같은 배우로서 '힘내라' 응원"

연예 많이본뉴스
1.

[공식]이상민·탁재훈, '돌싱포맨' 폐지 한달만 재취업..이수지→카이와 新예능 '아니 근데 진짜'

2.

고현정, 다비치 콘서트서 '비매너 논란'?..강민경은 "현정언니♥" 감사 인사

3.

김수용, 급성 심근경색 이후 확달라진 안색 "눈 밑 하얘져, 많이 좋아졌다"

4.

유재석♥나경은, 역대급 궁합 "부인 만나 생활력 확 달라졌다"

5.

'아너' 이나영, ♥원빈 16년째 공백기中 근황 전했다.."같은 배우로서 '힘내라' 응원"

스포츠 많이본뉴스
1.

설마 이번이 양효진의 마지막 올스타전이었나...무릎에 차는 물 "곧 마음의 결정 하겠습니다" [춘천 현장]

2.

같은 서류 준비→4시간 구금? 오타니라도 이랬을까…꼬리 무는 이정후 미스터리

3.

이럴수가…'차기 국대 9번' 오현규, EPL행 끝내 무산? 풀럼, 美 출신 FW에 548억 베팅

4.

韓 상대 역대 최초 승리, 조별리그 3전 전승, 김상식 감독은 자신있다..."일본 만났어도 충분히 승리 가능"

5.

이렇게 작은 투수가 있다고? KBO 최단신보다 7cm 크다, 한국에선 다를까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.