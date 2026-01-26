창립 21주년 맞은 제주항공 "안전·운항 인프라 강화, 재도약 기반 마련 집중"
제주항공이 창립 21주년을 맞아 내실경영을 바탕으로 재도약의 기반 마련에 나선 계획이라고 26일 밝혔다. 유가·환율 변동성 확대, 항공시장 재편 및 경쟁 심화 등 불확실성이 커지는 경영환경에 대응하고, 올해 경영전략의 중심을 내실경영에 두고 사업 운영의 안정성과 효율성을 높여 나간다는 방침이다.
제주항공은 이를 위해 신조기 7대를 도입하되 기존 기단을 축소해 사업 규모를 크게 확대하지 않고, 보유 자산 매각을 통해 유동성과 재무비율 관리에 나선다. 조직 역량 강화를 통해 보다 효율적인 운영 체계를 구축하고, 사업 전반에 AI를 활용한 디지털 전환을 가속화해 기존 시스템을 고도화를 통한 신규 AI과제 발굴 노력을 지속한다.
제주항공은 신뢰회복을 위한 안전관리체계 강화와 핵심 운항 인프라 개선에 대한 투자도 확대한다. 기단 현대화 프로젝트를 통해 차별화된 안전 인프라와 원가 경쟁력을 확보하고, EBT 훈련체계 도입과 예지정비 강화 등 안전 역량 고도화를 이어간다.
제주항공은 비전도 새롭게 정립하고, 핵심가치도 새롭게 정의했다. '고객이 사랑하고 직원이 자부하는 No.1 항공사'를 새로운 비전으로 정하고, 핵심가치는 안전, 효율, 전문성, 열린 사고, 협력으로 재정의했다.
김이배 제주항공 대표는 "지난 한 해 동안 극한의 위기를 이겨내기 위해 서로 의지하며 버텨냈고, 사업량을 대폭 축소하면서 신뢰회복과 제주항공의 본질적 가치를 지켜내기 위해 최선을 다했다"며 "2026년 내실경영을 바탕으로 재도약을 위한 기반을 더욱 공고히 해 나가겠다"고 말했다.
