청호나이스, 위생기능 강화한 냉온정수기 출시

최종수정 2026-01-26 17:35

이미지제공=청호나이스

청호나이스가 위생관리기능과 용량을 강화한 2026년형 냉온정수기 450-L을 선보였다.

청호나이스 냉온정수기 450-L은 UV 2중 살균 시스템을 적용해 냉,정수 탱크를 2시간마다 30분씩 살균해 유해물질을 99.9% 제거해 사용자가 안심하고 사용할 수 있는 위생환경을 제공한다.

4단계 RO필터 시스템을 탑재해 나도 필터 대비 약 2,000배 더 촘촘한 0.0001㎛기공의 역삼투압 멤브레인 필터로 중금속을 비롯한 44개의 유해 물질을 효과적으로 걸러낸다.

새로 출시되는 제품은 가로폭 255mm의 슬림한 디자인으로 공간활용도를 높였으며 기존 제품대비 약 4% 확대된 총 용량 6.2L를 제공해 4~5인 가정은 물론 소규모 사업장에서도 사용이 적합하다.

또한 취수구 높이를 231mm로 확보해 텀블러나 대용량 물통을 편하게 사용 할 수 있다.

냉온정수기 450-L은 사용자 안전을 고려한 온수 안심 버튼을 적용하여 취수 시 발행할 수 있는 화상 위험을 예방하고 분리형 트레이 구조로 간편한 세척이 가능하다.

청호나이스 관계자는 "냉온정수기 450-L은 위생과 안전 등 실사용에 필요한 핵심 요소를 갖춘 제품"이라며 "합리적인 선택을 원하는 소비자들에게 좋은 선택이 될 것"이라고 말했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

