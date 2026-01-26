하나투어, 장가계 성수기 시즌 '단독·전용 혜택' 강화

기사입력 2026-01-26 17:32


◇장가계 공항 내 하나투어 전용 VIP 라운지.

하나투어가 차별화된 서비스를 앞세워 장가계 여행상품 경쟁력 확대에 나선다고 26일 밝혔다.

하나투어는 장가계 공항 내 '하나투어 전용 VIP 라운지'를 국내 여행기업 중 유일하게 운영하고 있다. 면세 구역 내에 있어 고객편의성을 최대한 높였다. 리미엄 상품 고객은 탑승 수속 및 출국 심사를 마친 후, 비행기 탑승 전 면세 구역 내에서 휴식을 취할 수 있다.


◇원가계 빽룡다방에서 제공하는 커피
대표 관광지인 원가계 백룡 엘리베이터 앞에는 전용 커피부스인 '빽룡다방'을 운영하고 매력상서쇼 관람 일정에는 전용 쉼터, VIP 좌석 및 통로 이용을 포함해 편의성을 높였다. 리무진 버스와 포토북을 제공하고, 장가계 최고급 식당에서 즐기는 훠궈와 단독 BBQ 푸드트럭 야식 등 미식 요소도 강화했다.

대표 상품인 '(스탠다드)장가계/원가계 5일'은 세계자연유산이자 영화 아바타의 배경인 원가계에 방문하고 천자산 자연보호구를 둘러본다. 천문산에서는 케이블카를 타고 유리 전망대, 유리잔도를 체험한다. 보봉호수에서는 VIP 셔틀버스로 이동해 유람선을 탑승하며 전신마사지, BBQ 푸드트럭 등 하나투어 전용 혜택도 일정에 포함한다.

자연 풍경구 관광에서 벗어나 이색 콘텐츠를 결합한 '장가계 효콘서트' 상품도 어버이날 및 하나투어 창립 기념일에 맞춰 연 2회 특별 운영하고 있다.

하나투어 관계자는 "관광지뿐만 아니라 공항 면세 구역에 전용 라운지를 운영해 보다 편안한 여행 경험을 제공하고 있다"라며 "봄부터 이어지는 성수기 수요에 선제적으로 대응하고, 차별화된 서비스를 제공하기 위해 다양한 단독 혜택을 확대하고 있다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

