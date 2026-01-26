광동제약, 제로 이온음료 '비타500 이온킥 제로' 선보여

비타500 이온킥 제로는 비타민C 500mg과 전해질 5종(나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 염소)을 함유해 비타민C 일일 권장량과 수분을 동시에 보충할 수 있는 이온음료다. 앞서 출시한 파우치형 제품 '비타500 이온플러스'와 '비타500 이온액티브' 인기에 힘입어, 캔과 페트 형태의 RTD(Ready To Drink) 제로 라인업을 새롭게 선보였다.
이번 신제품은 맛과 건강을 중시하는 헬시플레저(Healthy Pleasure) 트렌드에 맞춰 당류와 칼로리를 '제로(0)'로 구현했으며, 보존료를 함유하지 않아 안심하고 섭취할 수 있다. 또한 이온음료 특유의 텁텁함은 줄이고 비타민C의 상큼함과 부드러운 목넘김을 살렸다. 차갑게 마실수록 청량감이 돋보여 가벼운 야외활동이나 운동 전후 등 일상 속에서 시원하게 즐길 수 있다.
제품은 240mL 캔과 500mL 페트, 1.5L 페트 등 3가지 용량으로 출시돼 소비자 선택의 폭을 넓혔다. 편의점을 시작으로 광동제약 온라인 공식몰 '광동상회'와 주요 온·오프라인 채널에서 순차적으로 만나볼 수 있으며, 출시를 기념해 편의점 1+1 구매 행사 및 다양한 SNS 이벤트도 함께 진행될 예정이다.
광동제약 관계자는 "비타500 이온킥 제로는 비타민C를 함유해 갈증 해소를 넘어 활력까지 채워주는 이온음료로, 기존 음료들과 차별화된 경쟁력을 갖춘 것이 특징"이라며 "비타500이 쌓아온 브랜드 신뢰를 기반으로 이온음료 시장 내 입지를 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com