"얼마나 춥길래" 얼어붙은 스파게티 화제…포크가 공중 부양

기사입력 2026-01-26 17:34


"얼마나 춥길래" 얼어붙은 스파게티 화제…포크가 공중 부양
사진출처=X

[스포츠조선 장종호 기자] 강력한 눈폭풍으로 인해 미국 대부분 지역이 강추위 피해가 이어지고 있다.

이런 가운데 한 방송사 기상캐스터가 스파게티가 얼어붙은 모습을 공개하면서 큰 화제를 모으고 있다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 미네소타주 미니애폴리스에 있는 폭스 뉴스 기상캐스터 제니퍼 맥더메드는 24일(현지시각) 소셜미디어를 통해 "오늘 아침 미니애폴리스 최저기온은 -21℉(섭씨 영하 29도), 체감온도는 -45℉(영하 43도)까지 떨어졌다. 당연히 파스타 실험을 해봐야 했다"며 사진과 영상을 올렸다.

영상 속 접시 위의 스파게티는 완전히 얼어붙어 포크가 공중에 떠서 고정된 채 있었다. 이 게시물은 조회 수 800만 회에 달하며 폭발적인 반응을 얻었다.

한 네티즌은 "동부 뉴욕에 사는데 이번 주말에 나도 해볼 것 같다. 걱정된다"고 했고, 다른 이는 "놀랍다! 왜 지금까지 시도해 보지 않았을까"라며 감탄했다. 또 다른 네티즌은 "추위를 존중하고, 극한의 날씨에서는 익히지 않은 스파게티를 믿지 말라"고 농담을 던졌다.

미시간주에 사는 한 여성도 같은 실험을 성공했다고 지역 뉴스가 보도했다. 해당 매체에 따르면 스파게티가 얼어 포크를 공중에 고정시키는 데 걸린 시간은 약 20분이었다.

한편 현재 미국 전역은 겨울 눈폭풍의 영향으로 혹한과 폭설이 이어지고 있다. 뉴욕을 포함한 동북부 지역에는 30cm가 넘는 눈이 예보됐으며, 남부에서 뉴잉글랜드까지 이어지는 광범위한 지역에서 22개 주가 비상사태를 선포했다.

조흐란 맘다니 뉴욕시장은 "다음 주 뉴욕의 기온은 지난 8년간 가장 낮은 수준으로 떨어질 것"이라고 경고했다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김수용, 급성 심근경색 이후 확달라진 안색 "눈 밑 하얘져, 많이 좋아졌다"

2.

[공식]이상민·탁재훈, '돌싱포맨' 폐지 한달만 재취업..이수지→카이와 新예능 '아니 근데 진짜'

3.

고현정, 다비치 콘서트서 '비매너 논란'?..강민경은 "현정언니♥" 감사 인사

4.

'아너' 이나영, ♥원빈 16년째 공백기中 근황 전했다.."같은 배우로서 '힘내라' 응원"

5.

송가인, 부당 대우한 소속사 폭로 "사람에 대한 상처 커, 후배들 겪지 않길"

연예 많이본뉴스
1.

김수용, 급성 심근경색 이후 확달라진 안색 "눈 밑 하얘져, 많이 좋아졌다"

2.

[공식]이상민·탁재훈, '돌싱포맨' 폐지 한달만 재취업..이수지→카이와 新예능 '아니 근데 진짜'

3.

고현정, 다비치 콘서트서 '비매너 논란'?..강민경은 "현정언니♥" 감사 인사

4.

'아너' 이나영, ♥원빈 16년째 공백기中 근황 전했다.."같은 배우로서 '힘내라' 응원"

5.

송가인, 부당 대우한 소속사 폭로 "사람에 대한 상처 커, 후배들 겪지 않길"

스포츠 많이본뉴스
1.

"차붐 손흥민이 있을 때 좋았는데…" '4 VS 14' 韓, 日에 쪽수에서 너무 밀린다..분데스리가는 무더기로 넘어온 일본 선수에 주목했다

2.

'와' 한국 WBC 숙적 일본 벌써? 또 역대급 멤버 확정! "빅리거 8명 아닌 9명 되나"

3.

'과거 이승우 외면' 헹크 신임감독, 韓 오현규도 '플랜 제외' 오히려 좋아!…EPL 풀럼 "긍정적 협상" 배경

4.

강정호도 알뜰살뜰 챙겼던 '해적 선장'의 분노..."다저스가 커쇼에게 이렇게 하더냐"

5.

[오피셜]빅리거만 8명…WBC 2연패 도전 日 추가명단 발표, 야마모토-오카모토 합류

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.