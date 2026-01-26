BBQ, 글로벌 모델로 이민호 배우 발탁…'K-푸드와 한류 아이콘의 만남'

BBQ, 글로벌 모델로 이민호 배우 발탁…'K-푸드와 한류 아이콘의 만남…

BBQ가 배우 이민호를 중국 전역 모델로 발탁했다고 26일 밝혔다. BBQ는 이민호가 지닌 신뢰감 있고 세련된 이미지가 중국 시장에서 BBQ가 추구하는 '프리미엄 K-푸드 대표 브랜드' 방향성과 부합한다고 판단했다. 특히 이민호는 지난 2020년 BBQ '핫 황금올리브 시리즈' 론칭 당시 브랜드 광고 모델로 활동했으며, 드라마 '더킹' PPL(간접광고)을 통해서도 BBQ와 호흡을 맞춘 바 있다. BBQ는 이러한 기존 협업 경험을 바탕으로 중국 시장에서 시너지를 이어갈 계획이다.

BBQ는 배우 이민호의 모델 기용을 계기로 레드노트(샤오홍슈), 웨이보, 틱톡(도우인), 따종디엔핑 등 중국 주요 온라인 채널을 중심으로 브랜드 메시지를 전달하고, 이민호와 함께 다양한 콘텐츠와 마케팅 활동을 전개할 예정이다.

BBQ 관계자는 "BBQ는 중국 진출을 시작으로 미국, 캐나다, 중미, 독일, 스페인, 필리핀, 베트남, 말레이시아 등 전 세계 57개국에서 K-푸드를 대표하는 글로벌 브랜드로 성장해왔다"며 "중국 내 온라인 채널 중심의 브랜드 커뮤니케이션을 강화하며 프리미엄 K-푸드 경험을 확산할 계획"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

