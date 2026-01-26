천장이 빙글빙글…잘 낫지 않는 '이석증', 혹시 '이것' 때문?

[스포츠조선 장종호 기자] 갑작스럽게 천장이 '빙글빙글' 도는 듯한 어지럼증을 유발하는 '이석증'은 보통 귓속 반고리관 내부를 이석이 굴러다니며 어지럼증을 일으키는 것으로 알려져 있다.
하지만 치료를 받아도 증상이 호전되지 않는다면 이석이 반고리관의 감각기관인 팽대부마루에 찰싹 달라붙어 있는 경우를 의심해봐야 한다.
수평반고리관(옆쪽 반고리관)에 발생하는 이석증 중 일부는 일반적인 이석증과는 다르게 이석이 팽대부에 붙어 있거나, 반고리관의 앞쪽 팔 부분에 위치해 있다. 이 경우 환자가 고개를 돌릴 때 눈이 움직이는 방향(안진)이 중력의 반대 방향으로 나타나는 것이 특징이다. 이러한 형태의 이석증은 단순하게 이석이 떠다니는 경우보다 치료가 까다롭고 회복 경과도 다르기 때문에 정확한 진단이 필요하다.
최근 열린 제27회 대한이비인후과의사회 학술대회에서 하나이비인후과병원 장정훈 원장은 '이석이 수평반고리관에 붙었어요'라는 주제의 강연을 했다.
그는 최근 의료 현장에서 이러한 난치성 이석증 치료를 위해 '이석 재위치술'과 함께 '유양동 진동' 요법을 적극적으로 활용하고 있다고 밝혔다.
이석 재위치술은 환자의 머리를 특정 방향으로 회전시켜 중력과 림프액의 흐름을 이용해 이석을 원래 위치로 돌려보내는 치료법이다. 특히 이석이 팽대부에 단단히 붙어 있는 경우에는 귓바퀴 뒤쪽 뼈(유양돌기)에 미세한 기계적 진동을 가하는 요법이 도움이 된다.
진동 요법의 원리는 간단하다. 귓가에 가해진 진동이 내이(속귀)를 흔들어 팽대부나 반고리관 벽에 붙어 있는 이석을 떨어뜨리는 것이다. 떨어진 이석은 다시 굴러다니는 상태가 되어 위치 교정술을 통해 제거하기 수월해진다. 최근 임상 연구들에 따르면 진동을 병행해 이석의 위치를 변화시킨 뒤 교정술을 시행할 경우 치료 반응이 좋아지는 것으로 보고되고 있다.
장정훈 원장은 "적절한 이석 재위치술을 시행하면 대부분의 환자는 수일 이내, 혹은 1~2회의 외래 방문만으로도 어지럼증과 안진(눈동자 흔들림) 증상이 사라진다"며 "어지럼증이 지속될 경우 전문적인 진단을 통해 이석의 정확한 위치를 파악하고 이에 맞는 진동 치료나 교정술을 받을 것을 권장한다"고 조언했다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com