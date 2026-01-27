의대 입학 위해 스스로 발 절단 '충격'…장애인 전형 노렸다

기사입력 2026-01-27 09:25


의대 입학 위해 스스로 발 절단 '충격'…장애인 전형 노렸다
사진출처=인디아투데이

[스포츠조선 장종호 기자] 의과대학 입학을 위해 스스로 자신의 발을 절단한 충격적인 사건이 벌어졌다.

인디아투데이 등 현지 매체들에 따르면 인도 우타르프라데시주 자운푸르에 사는 수라즈 바스카르(20)는 두 차례에 걸쳐 의대 입학시험을 보았지만 연이어 실패했다.

수십만 명의 인도 청년들처럼 의사가 되어 가족의 자랑이 되기를 꿈꿨지만, 좌절되고 만 것이다.

하지만 그는 포기하지 않고 장애인 전형을 통해 입학하려는 극단적인 선택을 하고 말았다.

인도 법에 따르면 정부 및 정부 지원 고등교육기관, 의과대학은 장애인에게 5%의 입학 정원을 할당하고 있다.

충격적인 사건은 그의 형이 경찰에 "정체불명의 괴한들이 동생을 공격해 의식을 잃고 발이 잘린 채 발견됐다"고 신고하면서 드러났다. 하지만 경찰은 수라즈의 진술에 여러 모순점을 발견했고, 주장이 바뀌는 것에 수상함을 느꼈다.

조사에 나선 경찰은 수라즈의 일기장에서 "나는 2026년에 의대에 입학할 것이다"라는 글을 발견했으며, 그의 여자친구로부터 의대 입학에 집착했다는 증언도 확보했다. 또한 그는 몇 달 전 장애인 관련 서류를 발급받으려 했으나 실패한 사실도 밝혀졌다.

또한 진단 결과, 그의 발은 기계로 절단된 듯 깨끗하게 잘려 있었으며, 현장에서 여러 주사기들이 발견됐다.


경찰은 수라즈가 마취제를 사용해 다리를 마비시킨 뒤 절단을 감행했다고 추정했다.

경찰 관계자는 "피해자는 진술을 여러 차례 번복하며 수사를 혼란스럽게 했다"고 밝혔다. 현재 그는 외상센터에서 치료를 받고 있으며, 잘린 발은 아직 발견되지 않았다.

다만 이처럼 충격적인 행위에 대해 어떤 법적 조치를 취할 수 있을지는 불투명하다. 만약 그의 계획이 실패한다면, 평생 한쪽 발 없이 살아가야 하는 현실 자체가 가장 큰 처벌이 될 것이라는 목소리도 나온다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'200억 탈세 의혹' 차은우, 군대서 입 열었다 "도피성 입대 아냐, 조세 절차 성실히 임할 것"[전문]

2.

‘45세 노산’ 박은영 출산에 父 오열 "잘못될까봐 걱정 돼"(사랑꾼)

3.

쯔양, '13살' 아픈 팬 댓글 하나에 바로 달려갔다…'행운버거'로 5천만 원 기부

4.

최강록, 6억의 사나이 "'마셰코2' 우승 때도 3억..'흑백2' 상금은 아직"

5.

김영희, 母에 버림받았던 어린 시절 "시장 가자더니 두고 와, 계모라 확신" ('말자쇼')

연예 많이본뉴스
1.

'200억 탈세 의혹' 차은우, 군대서 입 열었다 "도피성 입대 아냐, 조세 절차 성실히 임할 것"[전문]

2.

‘45세 노산’ 박은영 출산에 父 오열 "잘못될까봐 걱정 돼"(사랑꾼)

3.

쯔양, '13살' 아픈 팬 댓글 하나에 바로 달려갔다…'행운버거'로 5천만 원 기부

4.

최강록, 6억의 사나이 "'마셰코2' 우승 때도 3억..'흑백2' 상금은 아직"

5.

김영희, 母에 버림받았던 어린 시절 "시장 가자더니 두고 와, 계모라 확신" ('말자쇼')

스포츠 많이본뉴스
1.

"이강인(토트넘, 24) 임대 이적!" 주가 폭등 미쳤다 '英 단독'→단칼에 거절당해…'손흥민 빈자리 메워줘'→"여름 이적시장 기회 있다"

2.

'삼성 KS 영웅 → 눈물의 퇴출' 다시 마운드에 선다 "오늘 계약 완료"

3.

충격! "수비훈련 많이 했는데", 이정후 결국 중견수 떠난다...SF '수비달인' 외야수 296억에 영입

4.

막내와 스물네살 차 신입 "쉬운 형"이 왔다, "이멤버 리멤버"의 출발, 선수들도 '왕관의 무게' 기꺼이...

5.

이럴 수가!'최초 혼혈 국대' 카스트로프, 홍명보호 깜짝 복덩이 아니었나...윙백 정착 실패

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.