현대백화점, 2월 19일까지 외국인 관광객 겨냥 'K컬처 환승투어' 운영…환승 시간 활용 더현대 서울 쇼핑·미식 체험 제공

기사입력 2026-01-27 14:28


현대백화점이 다음달 19일까지 한국을 경유하는 외국인 관광객들이 환승 시간 안에 쇼핑과 미식 문화를 경험할 수 있는 'K컬처 환승투어'를 운영한다. 환승투어는 현대백화점·인천국제공항공사·한국방문의해위원회·팔도 등 4자 협력으로 진행되며, 인천공항공사가 운영 주체인 환승투어 코스에 유통업체가 함께 협력해 진행하는 건 이번이 처음이다.

현대백화점 관계자는 "현대백화점만의 차별화된 리테일 경험을 인상적으로 남기고, 또 미래 재방문도 유도할 수 있도록 쇼핑과 미식을 핵심 테마로 투어를 구성했다"고 설명했다.

K컬처 환승투어는 매주 목·금·토요일 오전 10시 인천국제공항을 출발해 더현대 서울에서 약 4시간을 머문 뒤 공항으로 돌아가는 코스로 진행된다. 참가 고객은 인천공항공사가 온라인 사전 예약과 현장 접수를 통해 일자별로 약 40명을 선발하며, 공항과 더현대 서울간 이동 편의를 위해 왕복 셔틀 서비스가 운영된다.

더현대 서울에 도착한 환승 고객들은 6층 문화센터 'CH 1985'에서 전문 강사가 진행하는 한식 쿠킹 클래스에 참여할 수 있다. 쿠킹 클래스에서는 방문 일자별로 궁중 떡볶이, 불고기 김밥, 버섯 잡채 등 한국을 대표하는 메뉴를 직접 만들게 되며, 이후 자유롭게 쇼핑하며 K패션과 K푸드 등을 즐길 수 있다.

K컬처 환승투어 운영 첫주였던 지난 22일·23일·24일 환승투어는 40명 선착순 모집이 사전 예약 단계에서 모두 조기 마감됐으며, 짧은 환승 시간을 활용해 한국의 미식과 쇼핑 문화를 한 곳에서 체험할 수 있다는 점에 높은 만족감을 보였다.

현대백화점이 환승 외국인을 대상으로 투어 프로그램 운영에 나선 건 글로벌 MZ세대를 중심으로 확산하고 있는 '시성비(시간 대비 성능)' 트렌드와 무관치 않다. 최근 들어 여행 일정 중 환승 시간을 활용해 경유 국가의 대표 랜드마크를 빠르게 경험하는 방식이 새로운 여행 트렌드로 자리잡고 있다. 실제 두바이·싱가포르 등 주요 환승 거점 도시들은 환승객 대상으로 쇼핑 시설 중심의 관광상품을 적극 운영하고 있다.

현대백화점은 이번 K컬처 환승투어 진행을 통해 글로벌 랜드마크로서의 더현대 서울 위상을 한층 공고히 하겠다는 구상이다. 이를 위해 K컬처 환승투어 참가 고객에게 볼펜과 엽서, 리유저블백 등 더현대 서울 굿즈 세트를 기념품으로 증정하는 것은 물론, 외국인 전용 멤버십인 H포인트 글로벌 가입 고객에게 사은품 증정 등의 혜택도 제공할 예정이다. 또한 H포인트 글로벌을 통해 현대백화점을 방문한 외국인에게 식당 예약·통번역·모바일 택스 리펀드 등 다양한 편의 서비스를 제공하며, 외국인 고객이 귀국한 뒤에도 현대백화점의 이색 팝업 등 쇼핑 콘텐츠를 지속적으로 접할 수 있도록 H포인트 글로벌을 상시 마케팅 채널로 활용한다는 계획이다.

현대백화점은 이와 함께 환승 고객을 포함한 외국인 고객 대상 마케팅도 확대해 나간다는 방침이다. 오는 3월 더현대 서울 6층에 K뷰티와 K패션 등을 소개하는 팝업 공간 '라이브 서울(Live Seoul)'을 선보인다. 퍼스널 컬러 분석을 통한 맞춤형 K뷰티 상품 추천, K패션 브랜드로 커스텀 티셔츠 만들기 등의 프로그램도 운영할 예정이다. 또한 여름 시즌에는 바캉스 맞춤형 환승투어를 추가 운영하는 방안도 검토 중이다.

현대백화점 관계자는 "기존 환승 고객들은 인천공항 인근 지역을 둘러보거나 공항 터미널 내에서 시간을 보내는 경우가 많았지만, 이번 K컬처 환승투어를 통해 짧은 환승 시간 안에 대한민국 문화를 압축적으로 경험할 수 있을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 외국인 고객의 관심사와 체류 패턴에 맞춘 콘텐츠를 지속적으로 발굴하는 등 마케팅 전략을 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.
