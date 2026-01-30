티젠 프리미엄 꿀차 3종 이마트 입점… 2월 11일까지 할인 프로모션 진행
㈜티젠(TEAZEN)이 프리미엄 꿀차 3종을 이마트에 공급하며 오프라인 유통망 확보에 나섰다.
'티젠 프리미엄 꿀차 3종'은 20년 이상 차(茶)를 연구해 온 티젠 전문가가 전 세계에서 엄선한 고품질 원료에 국내산 꿀을 더해 건강한 달콤함을 구현한 제품이다. 웰니스 열풍을 타고 커피 대용차를 찾는 수요가 늘어나면서 건강과 힐링을 모두 챙길 수 있는 제품으로 인기를 끌고 있다.
'티젠 꿀홍차'는 세계 3대 홍차인 스리랑카 우바홍차와 인도 아쌈홍차를 블렌딩해 진하고 부드러운 홍차의 풍미를 살렸다. '티젠 꿀캐모마일'은 대지의 사과라고도 불리는 향긋한 캐모마일꽃에 기분 좋은 꿀을 더했고, '티젠 꿀애플티'는 국내산 사과와 상큼한 히비스커스가 조화를 이룬 제품이다.
안심할 수 있는 생분해 피라미드 티백을 사용한 것도 특징이다. 100% 사탕수수 유래 PLA 친환경 소재를 사용했으며 피라미드형 티백은 찻잎의 점핑현상으로 차의 맛과 향을 더욱 풍부하게 해준다.
티백 1개 당 칼로리도 2kcal 이하로 언제 어디서나 건강하고 가볍게 달콤한 티타임을 즐길 수 있다. 따뜻한 물에 2분간 우려낸 뒤 얼음과 찬물을 추가해 시원하게 마시기도 좋고, 꿀홍차의 경우 우유와 함께 냉장고에서 서서히 우려내면 냉침 밀크티로도 즐길 수 있다.
티젠은 이마트 출시 기념으로 2월 11일까지 할인 프로모션을 진행한다. 전국 이마트 주요 지점에서 '티젠 프리미엄 꿀차 3종'을 3000원 할인가에 구입할 수 있다.
티젠 관계자는 "스페인 국민차로 불릴 정도로 많은 이들에게 사랑받고 있는 꿀차는 여름에는 차갑게, 겨울에는 따뜻하게 사계절 내내 즐길 수 있다"며, "고객들이 보다 다양한 채널을 통해 편리하게 구입할 수 있도록 이번 이마트 입점을 시작으로 오프라인 유통망을 적극 확대할 예정"이라고 밝혔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com
