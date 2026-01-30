GMC, 29일부터 성수동 팝업 스토어 오픈! 차량 3종 전시 및 브랜드 체험 프로그램 운영
|성수동에 마련된 GMC 팝업스토어. 사진제공=GMC
제너럴 모터스(GM)의 프리미엄 SUV·픽업 브랜드 GMC가 '아카디아 드날리 얼티밋'과 '캐니언 드날리'의 국내 판매를 공식화하며, 허머 EV를 포함한 신차 3개 차종을 국내 고객이 가장 먼저 만나볼 수 있는 'GMC 그랜드 런치 팝업스토어'를 운영한다.
GMC는 지난 1월 27일 'GMC 브랜드 데이(Brand Day)'를 통해 아카디아 드날리 얼티밋과 캐니언 드날리의 공식 판매 발표와 함께 '프로페셔널 그레이드' 철학을 기반으로 한국 시장에서 프리미엄 브랜드로 자리매김 하겠다는 전략을 제시했다.
특히 한국을 핵심 전략 시장으로 설정하고, 드날리 서브 브랜드를 중심으로 한 프리미엄 전략과 캐딜락의 검증된 전국 단위 서비스 네트워크를 통해 글로벌 톱 티어 브랜드 수준의 고객 경험을 제공할 것을 밝혔다.
우선, GMC는 신규 차량 3종의 국내 출시를 기념해 1월 29일부터 2월 1일까지 4일간 서울 성수동 성수이로 72번지에서 'GMC 그랜드 런치 팝업 스토어'를 운영한다.
|GMC 성수동 팝업스토어에 전시된 '아카디아 드날리'와 '캐니언 드날리(왼쪽부터)'의 웅장한 자태. 사진제공=GMC
이번 팝업 스토어는 행사 기간 동안 오전 11시부터 오후 7시까지 운영되며, 누구나 자유롭게 방문해 GMC의 신형 모델들을 확인할 수 있다. 또한, 사전 신청한 고객들을 대상으로 오전 11시부터 오후 6시까지 아카디아와 캐니언의 실제 주행 성능을 경험할 수 있는 시승기회를 제공할 예정이다.
팝업 스토어에서는 다양한 고객 참여형 프로그램이 운영된다. '드날리'를 주제로 한 브랜드 체험 게임인 'GMC 드날리 피크 챌린지(ge)'와 GMC 브랜드의 강인함을 경험할 수 있는 'GMC 포토부스' 등이 운영된다.
방문객들은 본인이 촬영한 팝업 스토어 현장 사진을 본인의 인스타그램에 필수 해시태그(#gmcKorea #GMC #GMC팝업)와 함께 업로드하는 '소셜 공유 이벤트'에 참여할 수 있으며, 추첨을 통해 아크테릭스 백팩(2명)과 스타벅스 아메리카노(20명) 등 다양한 경품을 받을 수 있다. 당첨자는 2월 9일 인스타그램 DM을 통해 개별 안내될 예정이다.
|GMC 성수동 팝업스토어에 전시된 '허머EV'의 세련된 모습. 사진제공=GMC
한편, GMC는 1월 27일부터 3월 31일까지 공식 홈페이지를 통한 고객 상담 이벤트를 진행한다. 아카디아, 캐니언, 허머 EV에 대한 상담을 신청한 고객을 대상으로 추첨을 통해 라이카 D-LUX 8(1등, 1명) 예티 로디 24 하드 쿨러 아이스박스(2등, 5명) 스타벅스 교환권 1만 원권(3등, 100명)이 제공된다.
또한, 상담 신청 후 3월 31일까지 출고한 고객에게는 추가 추첨을 통해 GS칼텍스 모바일 주유권 10만 원(50명)이 증정된다. GMC 그랜드 런치 팝업스토어 및 고객 상담 이벤트에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
