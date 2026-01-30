GMC, 29일부터 성수동 팝업 스토어 오픈! 차량 3종 전시 및 브랜드 체험 프로그램 운영

기사입력 2026-01-30 13:42


GMC, 29일부터 성수동 팝업 스토어 오픈! 차량 3종 전시 및 브랜드…
성수동에 마련된 GMC 팝업스토어. 사진제공=GMC

제너럴 모터스(GM)의 프리미엄 SUV·픽업 브랜드 GMC가 '아카디아 드날리 얼티밋'과 '캐니언 드날리'의 국내 판매를 공식화하며, 허머 EV를 포함한 신차 3개 차종을 국내 고객이 가장 먼저 만나볼 수 있는 'GMC 그랜드 런치 팝업스토어'를 운영한다.

GMC는 지난 1월 27일 'GMC 브랜드 데이(Brand Day)'를 통해 아카디아 드날리 얼티밋과 캐니언 드날리의 공식 판매 발표와 함께 '프로페셔널 그레이드' 철학을 기반으로 한국 시장에서 프리미엄 브랜드로 자리매김 하겠다는 전략을 제시했다.

특히 한국을 핵심 전략 시장으로 설정하고, 드날리 서브 브랜드를 중심으로 한 프리미엄 전략과 캐딜락의 검증된 전국 단위 서비스 네트워크를 통해 글로벌 톱 티어 브랜드 수준의 고객 경험을 제공할 것을 밝혔다.


GMC, 29일부터 성수동 팝업 스토어 오픈! 차량 3종 전시 및 브랜드…
GMC 성수동 팝업스토어에 전시된 '아카디아 드날리'와 '캐니언 드날리(왼쪽부터)'의 웅장한 자태. 사진제공=GMC
우선, GMC는 신규 차량 3종의 국내 출시를 기념해 1월 29일부터 2월 1일까지 4일간 서울 성수동 성수이로 72번지에서 'GMC 그랜드 런치 팝업 스토어'를 운영한다.

이번 팝업 스토어는 행사 기간 동안 오전 11시부터 오후 7시까지 운영되며, 누구나 자유롭게 방문해 GMC의 신형 모델들을 확인할 수 있다. 또한, 사전 신청한 고객들을 대상으로 오전 11시부터 오후 6시까지 아카디아와 캐니언의 실제 주행 성능을 경험할 수 있는 시승기회를 제공할 예정이다.

팝업 스토어에서는 다양한 고객 참여형 프로그램이 운영된다. '드날리'를 주제로 한 브랜드 체험 게임인 'GMC 드날리 피크 챌린지(ge)'와 GMC 브랜드의 강인함을 경험할 수 있는 'GMC 포토부스' 등이 운영된다.


GMC, 29일부터 성수동 팝업 스토어 오픈! 차량 3종 전시 및 브랜드…
GMC 성수동 팝업스토어에 전시된 '허머EV'의 세련된 모습. 사진제공=GMC
방문객들은 본인이 촬영한 팝업 스토어 현장 사진을 본인의 인스타그램에 필수 해시태그(#gmcKorea #GMC #GMC팝업)와 함께 업로드하는 '소셜 공유 이벤트'에 참여할 수 있으며, 추첨을 통해 아크테릭스 백팩(2명)과 스타벅스 아메리카노(20명) 등 다양한 경품을 받을 수 있다. 당첨자는 2월 9일 인스타그램 DM을 통해 개별 안내될 예정이다.

한편, GMC는 1월 27일부터 3월 31일까지 공식 홈페이지를 통한 고객 상담 이벤트를 진행한다. 아카디아, 캐니언, 허머 EV에 대한 상담을 신청한 고객을 대상으로 추첨을 통해 라이카 D-LUX 8(1등, 1명) 예티 로디 24 하드 쿨러 아이스박스(2등, 5명) 스타벅스 교환권 1만 원권(3등, 100명)이 제공된다.


또한, 상담 신청 후 3월 31일까지 출고한 고객에게는 추가 추첨을 통해 GS칼텍스 모바일 주유권 10만 원(50명)이 증정된다. GMC 그랜드 런치 팝업스토어 및 고객 상담 이벤트에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올패스 극찬 논란

2.

[공식] '뮤지컬 커플' 또 탄생…배나라♥한재아, 열애 인정 "예쁘게 만나는 중"

3.

[공식]배나라♥한재아, 배우 커플 또 탄생 "예쁘게 잘 만나고 있어"

4.

[공식] 장원영, '지각 누명' 벗었다…대행사 측 "콜사인 지연 문제" (전문)

5.

'재벌家 이혼' 최정윤, 10살 딸과 해방감 만끽 "계속 자유부인으로 살고파"

연예 많이본뉴스
1.

김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올패스 극찬 논란

2.

[공식] '뮤지컬 커플' 또 탄생…배나라♥한재아, 열애 인정 "예쁘게 만나는 중"

3.

[공식]배나라♥한재아, 배우 커플 또 탄생 "예쁘게 잘 만나고 있어"

4.

[공식] 장원영, '지각 누명' 벗었다…대행사 측 "콜사인 지연 문제" (전문)

5.

'재벌家 이혼' 최정윤, 10살 딸과 해방감 만끽 "계속 자유부인으로 살고파"

스포츠 많이본뉴스
1.

"예전엔 호랑이였는데…" "내가 업어키웠지" 11년만에 다시 뭉쳤다! 김현수X허경민, '톰과 제리' 다정 케미의 부활 [인터뷰]

2.

"고인의 마지막 패스,우리 사회의 아름다운 트라이로..." '럭비맨'최윤 회장, 4명의 생명 살린 '찐 러거'故 윤태일 코치 향한 헌사

3.

'안타깝다' 주전 밀린 韓 로드리 권혁규, 벨기에팀 입단 거피셜 상태에서 '돌연 무산', 오현규와 비슷한 케이스

4.

신뢰 없다! 대전예수 가시밭길 오픈 → 휴스턴 와이스 놔두고 투수를 또 샀어? 갈수록 쌓이는 경쟁자들

5.

"금메달 3개 이상,톱10 목표!" 팀코리아,밀라노-코르티나올림픽 결전지 향해 출발!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.