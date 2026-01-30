이륙 직후 비행기 바퀴 떨어져 '아찔'…"굉음 들렸다"

기사입력 2026-01-30 14:32


이륙 직후 비행기 바퀴 떨어져 '아찔'…"굉음 들렸다"
사진출처=유튜브

[스포츠조선 장종호 기자] 이륙 직후 항공기 바퀴가 떨어져 나가는 아찔한 장면이 영상에 포착돼 충격을 주고 있다.

BBC 등 외신들에 따르면 지난 26일(현지시각) 오후 8시 45분쯤 미국 라스베이거스 해리 리드 국제공항에서 영국항공(British Airways) 274편(에어버스 A350)이 활주로를 떠나는 순간, 항공기 바퀴가 지상으로 떨어지는 모습이 목격됐다. 당시 촬영된 영상에는 항공기가 이륙한 직후 바퀴가 분리돼 활주로 옆으로 굴러가는 장면이 담겼다. 공항 주변에 있던 목격자들은 "굉음과 함께 바퀴가 떨어져 나갔다"고 전했다.

그럼에도 불구하고 해당 항공기는 런던 히스로 공항까지 비행을 이어갔으며, 안전하게 착륙했다.

에어버스 A350은 국제 장거리 노선에 투입되는 최신형 대형 여객기로, 2015년 처음 상업 운항을 시작했으며 좌석 구성에 따라 300~350명의 승객을 태울 수 있다.

현재 정확한 탑승객 수와 부상 여부는 확인되지 않았으며, FAA는 이번 사고에 대한 조사를 진행할 예정이다. 항공 전문가들은 "이륙 직후 바퀴가 떨어지는 사고는 극히 드문 사례"라며 "정비 과정이나 기체 결함 여부를 면밀히 조사해야 한다"고 지적했다.

이번 사건은 최근 미국 내에서 발생한 다른 항공기 타이어 및 착륙장치 관련 사고와 맞물려 항공 안전에 대한 우려를 다시금 불러일으키고 있다. 앞서 애틀랜타에서는 여객기 착륙 과정에서 8개의 타이어가 동시에 파손되는 사고가 발생해 승객들이 공포에 휩싸였으며, 알래스카 항공기 역시 착륙장치 문제로 승객들이 큰 불안을 겪은 바 있다.

항공 업계 관계자들은 "최신형 기종이라도 정비와 관리가 소홀하면 언제든 사고로 이어질 수 있다"며 "이번 사건은 국제선 안전 관리 체계를 다시 점검해야 한다는 경고 신호"라고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올패스 극찬 논란

2.

[공식] '뮤지컬 커플' 또 탄생…배나라♥한재아, 열애 인정 "예쁘게 만나는 중"

3.

[공식]배나라♥한재아, 배우 커플 또 탄생 "예쁘게 잘 만나고 있어"

4.

[공식] 장원영, '지각 누명' 벗었다…대행사 측 "콜사인 지연 문제" (전문)

5.

'재벌家 이혼' 최정윤, 10살 딸과 해방감 만끽 "계속 자유부인으로 살고파"

연예 많이본뉴스
1.

김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올패스 극찬 논란

2.

[공식] '뮤지컬 커플' 또 탄생…배나라♥한재아, 열애 인정 "예쁘게 만나는 중"

3.

[공식]배나라♥한재아, 배우 커플 또 탄생 "예쁘게 잘 만나고 있어"

4.

[공식] 장원영, '지각 누명' 벗었다…대행사 측 "콜사인 지연 문제" (전문)

5.

'재벌家 이혼' 최정윤, 10살 딸과 해방감 만끽 "계속 자유부인으로 살고파"

스포츠 많이본뉴스
1.

"예전엔 호랑이였는데…" "내가 업어키웠지" 11년만에 다시 뭉쳤다! 김현수X허경민, '톰과 제리' 다정 케미의 부활 [인터뷰]

2.

"고인의 마지막 패스,우리 사회의 아름다운 트라이로..." '럭비맨'최윤 회장, 4명의 생명 살린 '찐 러거'故 윤태일 코치 향한 헌사

3.

'안타깝다' 주전 밀린 韓 로드리 권혁규, 벨기에팀 입단 거피셜 상태에서 '돌연 무산', 오현규와 비슷한 케이스

4.

신뢰 없다! 대전예수 가시밭길 오픈 → 휴스턴 와이스 놔두고 투수를 또 샀어? 갈수록 쌓이는 경쟁자들

5.

"금메달 3개 이상,톱10 목표!" 팀코리아,밀라노-코르티나올림픽 결전지 향해 출발!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.