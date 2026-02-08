LG유플러스, 설 연휴 여행객 대상 로밍 프로모션 선보여

기사입력 2026-02-08 12:41


LG유플러스가 설 연휴 기간 여행을 떠나는 고객을 위한 프로모션을 선보인다고 8일 밝혔다. 프로모션은 이달 28일까지 진행되며 '대한항공 기내 와이파이(Wi-Fi) 이용권, 해외 로밍 데이터 2배, 15만 원 캐시백(대한항공카드 사용 시)' 등 혜택으로 구성됐다.

LG유플러스에 따르면 4만4000원(데이터 최대 17GB 제공) 이상 등급의 로밍패스를 신청하는 고객에게 대한항공 기내 와이파이 이용권과 로밍 데이터 2배 혜택을 제공한다. 프로모션 참여를 원하는 고객은 로밍패스에 가입한 후 U+공식온라인스토어의 이벤트 메뉴에서 '혜택받기'를 신청하면 된다. 와이파이 이용권은 기내 와이파이가 가능한 대한항공 기종에 탑승하는 고객에게만 문자메시지로 전달된다.

LG유플러스 로밍패스는 본인 포함 최대 5명이 나눠 쓸 수 있어 가족 혹은 친구들과 함께 여행을 가는 고객들에게 좋은 반응을 얻고 있다. 최대 17GB를 제공하는 4만4000원 로밍패스를 사용한다고 가정할 경우, 1인당 3GB가 넘는 데이터를 1만 원 미만의 가격으로 사용할 수 있다.

'대한항공카드'로 해외 가맹점(온·오프라인)에서 20만 원 이상을 이용하는 고객에게는 최대 15만 원의 캐시백을 제공한다. U+공식온라인스토어 내 혜택 메뉴에서 혜택 대상 카드 및 가맹점을 확인하고 캐시백에 응모할 수 있다.

LG유플러스는 프로모션을 시작으로 현대카드와의 협업을 통해 더 다양한 고객 가치를 만들어 나갈 계획이다.

임혜경 LG유플러스 요금상품담당은 "로밍패스 혜택은 설 연휴를 맞아 해외여행을 떠나는 고객에게 LG유플러스만의 차별화된 혜택을 제공하기 위해 준비했다"며 "현대카드를 포함해 다양한 제휴처를 확대하고 고객경험을 바탕으로 꼭 필요한 혜택을 제공하도록 노력하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

