KB국민은행, '모니모 KB 매일이자 통장' 세뱃돈 이벤트 진행

기사입력 2026-02-09 17:29


KB국민은행, '모니모 KB 매일이자 통장' 세뱃돈 이벤트 진행
KB국민은행, '모니모 KB 매일이자 통장' 세뱃돈 이벤트 진행. 사진제공=KB국민은행

KB국민은행(은행장 이환주)이 삼성금융네트웍스의 통합 금융 플랫폼인 모니모와 협업한 '모니모 KB 매일이자 통장'의 설 맞이 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 오는 22일까지 모니모 앱 내에서 진행되며, 이벤트 미션 달성 시 새뱃돈 봉투를 지급하는 방식으로 진행된다. 이벤트 미션은 모니모 KB 매일이자 통장 신규 개설 삼성금융 자동이체 신규 연결 이자받기 연속 5일, 10일 등이며 각 미션 기준에 따라 2~5개의 세뱃돈 봉투가 지급된다.

지급된 세뱃돈 봉투의 당첨금은 24일부터 확인이 가능하며, 금액은 세뱃돈 봉투 별로 랜덤 배정된다. 3월 10일 세뱃돈 봉투를 받은 모든 고객에게 최대 260만원까지 '모니머니'로 지급된다.

'모니모 KB 매일이자 통장'은 일 잔액 200만원까지 최고 연 4.0%의 금리(기본이율 연 0.1%, 우대금리 최고 연 3.9%p, 2026.2.9기준, 세금공제 전)를 제공한다. 이 통장은 모니모의 다양한 미션을 통해 획득한 '모니머니'를 현금으로 전환해 통장에 입금시킴으로써 이자 혜택을 제공한다.

한편, KB국민은행은 지난해 4월 해당 상품 출시 이후 약 두 달 만에 판매 한도인 22만5000 계좌를 모두 소진하며 높은 관심을 받았다. 이 후 금융당국의 혁신금융서비스 80만 계좌 추가 승인을 받아 지난해 10월부터 다시 판매중이다.

KB국민은행 관계자는 "모니모 KB 매일이자 통장 신규 가입 고객은 물론 기존 통장 보유 고객도 참여할 수 있는 만큼 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

